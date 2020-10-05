У фіналі ESL Pro League Season 12 боролися дві команди – NAVI проти Astralis. Щоб визначитися з переможцем довелося зіграти чотири карти.

NAVI мала перевагу перед матчем у вигляді однієї карти, бо вийшла з верхньої сітки, а Astralis – з нижньої.

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Тобто, щоб перемогти українській команді потрібно було затвердити в лідерах в двох картах, а данцям – у трьох.

За підсумками гри, Natus Vincere переміг в одній карті Dust з рахунком 16:12. Однак Astralis змогла відігратися і перемогла у трьох картах з рахунком: Nuke 16:14 Train 22:19 Overpass 16:11.

Команда Astralis за перше місце отримала $99 тис. призових, а NAVI – $ 54 тис.

Кіберарена у готелі Дніпро

У середині липня, Україна дізналась, що новим власником готелю Дніпро став засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський. Він з партнерами заплатив за нього на державному аукціоні 1,11 млрд грн.

З будівлі, що на Європейській площі у центрі Києва, планують зробити кіберспортивний готель, аналогів якому немає у світі. Він буде повністю підготовлений для кіберспортивних заходів.

Також, готель Дніпро може стати місцем, де тренуються професійні кіберкоманди.

Фото: NAVI