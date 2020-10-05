У вівторок, 6 жовтня, синоптики прогнозують дощі та грози на заході країни, а також у Житомирській, Київській та Чернігівській областях.

На решті території переважно сонячна погода.

Максимальні +24 очікуються на півдні, до +23 – на сході та у центрі.

У північних областях +17 +19, у західних – від +16 до +18.

У Києві дощ, вночі 12-14, а вдень 17-19 градусів тепла.

Читайте: Без зими і з аномальною спекою. Як змінюється клімат в Україні

У середу, 7 жовтня, опади охоплять не лише західні, а й частину північних, центральних і південних областей, але завдяки південно-східному вітру температура повітря не зміниться.

У південних регіонах +24, у східних – до +23, у центрі країни +21, на півночі +19, у західних областях – від +16 до +19.

У столиці дощ, гроза, вночі 12-14, вдень до 19 вище нуля.

У четвер, 8 жовтня, дощі очікуються в західних, Житомирській та Вінницькій областях.

Буде невелике похолодання. На півдні +21, в центрі та на сході +20, на півночі +19 і на заході – максимум +16.

У Києві сухо, вночі 10-12, вдень 17-19 градусів тепла.

У п’ятницю, 9 жовтня, на всій території України встановиться суха погода.

У південних і східних областях – від +17 до +21, у центрі +16 +18, на півночі +15 +17, на заході +12 +16.

У Києві без опадів, вночі 10-12, вдень потеплішає до +17.

Погода у жовтні 2020

На початку жовтня 2020 синоптики обіцяли різке, але нетриве похолодання.

За їхніми прогнозами, середня температура повітря в Україні знизиться до +15, а до кінця місяця – до +9.

Водночас останній осінній місяць не буде холоднішим за жовтень, а зима – теплішою, ніж зазвичай.