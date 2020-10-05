Міжнародний день лікаря в Україні: привітання у віршах, листівках та СМС

Міжнародний день лікаря святкують у перший понеділок жовтня, цьогоріч він припав на 5 жовтня.
Це свято було впроваджене за ініціативи ВООЗ, щоб віддати належне лікарям різних категорій, які ведуть боротьбу за життя людей.
Міжнародний день лікаря не є офіційним святом, проте лікарі отримують привітання та слова вдячності від пацієнтів, яких вони вилікували.
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Факти ICTV зібрали найкращі привітання у віршах, СМС та листівках до Міжнародного дня лікаря.
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Без лікарів нікуди:
Йдемо до них, коли біда,
Життя своє їм довіряє
І працю їхню поважаєм.
Всіх лікарів в цей день вітаєм
Здоров’я й щастя ми бажаєм.
Нехай в житті буде все добре –
Не буде горя і біди.
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З Днем лікаря вітаю від душі,
В роботі хай буде наснага й успіх,
А вдома – миру, затишку й тепла,
Я хочу побажати лікарям!
Багато світлих днів та щастя,
Без суму та розчарувань.
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Ви життя рятуєте,
Всі хвороби лікуєте,
Кашель, нежить, зубну біль
Допоможете з усім.
І дитині народитись,
Серцю знову довго битись.
Хай здоров’я з вами буде,
Аж до старості завжди.
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Вітаємо з Міжнародним днем лікаря! Бажаємо міцного здоров’я, довгого життя та хороших пацієнтів!
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З Міжнародним днем лікаря! Ви рятуєте людям найцінніше, що у нас є – життя. Нехай воно у вас буде радісне, щасливе, веселе, сповнене безхмарними днями та усмішками.
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З Днем лікаря! Бажаю вам хронічного здоров’я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної зарплатні і вагітного гаманця!
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З Міжнародним днем лікаря вітаємо! Бажаємо довгого життя вам та ваших пацієнтам. Нехай ніколи не болить серце, руки не втомлюються, а робота приносить радість.
Календар свят на жовтень
У календарі свят на жовтень 2020 багато професійних визначних дат.
Найбільше свято другого місяця осені – День захисника України, яке відзначають 14 жовтня. Воно є державним та відзначається на офіційному рівні, тому українці цього дня матимуть додатковий вихідний.
Загалом робочим буде 21 день, а відпочиватимуть українці 10 днів.