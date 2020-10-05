Міжнародний день лікаря в Україні: привітання у віршах, листівках та СМС

Міжнародний день лікаря святкують у перший понеділок жовтня, цьогоріч він припав на 5 жовтня.

Це свято було впроваджене за ініціативи ВООЗ, щоб віддати належне лікарям різних категорій, які ведуть боротьбу за життя людей.

Міжнародний день лікаря не є офіційним святом, проте лікарі отримують привітання та слова вдячності від пацієнтів, яких вони вилікували.

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Факти ICTV зібрали найкращі привітання у віршах, СМС та листівках до Міжнародного дня лікаря.

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Без лікарів нікуди:

Йдемо до них, коли біда,

Життя своє їм довіряє

І працю їхню поважаєм.

Всіх лікарів в цей день вітаєм

Здоров’я й щастя ми бажаєм.

Нехай в житті буде все добре –

Не буде горя і біди.

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З Днем лікаря вітаю від душі,

В роботі хай буде наснага й успіх,

А вдома – миру, затишку й тепла,

Я хочу побажати лікарям!

Багато світлих днів та щастя,

Без суму та розчарувань.

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Ви життя рятуєте,

Всі хвороби лікуєте,

Кашель, нежить, зубну біль

Допоможете з усім.

І дитині народитись,

Серцю знову довго битись.

Хай здоров’я з вами буде,

Аж до старості завжди.

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Вітаємо з Міжнародним днем лікаря! Бажаємо міцного здоров’я, довгого життя та хороших пацієнтів!

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З Міжнародним днем лікаря! Ви рятуєте людям найцінніше, що у нас є – життя. Нехай воно у вас буде радісне, щасливе, веселе, сповнене безхмарними днями та усмішками.

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З Днем лікаря! Бажаю вам хронічного здоров’я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної зарплатні і вагітного гаманця!

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З Міжнародним днем лікаря вітаємо! Бажаємо довгого життя вам та ваших пацієнтам. Нехай ніколи не болить серце, руки не втомлюються, а робота приносить радість.

Календар свят на жовтень

У календарі свят на жовтень 2020 багато професійних визначних дат.

Найбільше свято другого місяця осені – День захисника України, яке відзначають 14 жовтня. Воно є державним та відзначається на офіційному рівні, тому українці цього дня матимуть додатковий вихідний.

Загалом робочим буде 21 день, а відпочиватимуть українці 10 днів.