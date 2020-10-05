Щорічно у перший понеділок жовтня відзначається Міжнародний день лікаря.
Також 5 жовтня відзначають Всесвітній день архітектури.
За церковным календарем, віряни вшановують пам’ять Пророка Йони.
Читайте: Календар свят на жовтень 2020
Іменини: Олександр, Кузьма, Микола, Мартін, Макар, Веніамін, Парасковія та Петро.
Народні прикмети 5 жовтня:
- Якщо помітите червоний місяць ввечері, то це до вітряної погоди.
- Вважається, якою погода на Йона, така буде і весь місяць.
- Якщо погода ввечері буде тепліше, ніж в вдень, то це до шторму.
Що не можна робити 5 жовтня:
- Заборонено сваритися та лаятися.
- Не можна займатись важкою фізичною працею.
- Не виходьте з дому до світанку.
- Заборонено вишивати, в’язати та різати тканину.
Календар церковних свят на жовтень
У жовтні на українців чекає низка релігійних свят.
Серед них – кончина апостола та евангелістa Іоанна Богослова 9 числа та Покрова Пресвятої Богородиці 14 числа.
Детальний календар церковних свят на жовтень 2020 дивіться на Фактах ICTV.