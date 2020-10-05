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Факти / Lifestyle

Міжнародний день лікаря: які свята 5 жовтня

Щорічно у перший понеділок жовтня відзначається Міжнародний день лікаря.

Також 5 жовтня відзначають Всесвітній день архітектури.

За церковным календарем, віряни вшановують пам’ять Пророка Йони.

Читайте: Календар свят на жовтень 2020

Іменини: Олександр, Кузьма, Микола, Мартін, Макар, Веніамін, Парасковія та Петро.

Народні прикмети 5 жовтня: 

  • Якщо помітите червоний місяць ввечері, то це до вітряної погоди. 
  • Вважається, якою погода на Йона, така буде і весь місяць.
  • Якщо погода ввечері буде тепліше, ніж в вдень, то це до шторму. 

Що не можна робити 5 жовтня:

  • Заборонено сваритися та лаятися.
  • Не можна займатись важкою фізичною працею.
  • Не виходьте з дому до світанку.
  • Заборонено вишивати, в’язати та різати тканину.

Календар церковних свят на жовтень

У жовтні на українців чекає низка релігійних свят.

Серед них – кончина апостола та евангелістa Іоанна Богослова 9 числа та Покрова Пресвятої Богородиці 14 числа.

Детальний календар церковних свят на жовтень 2020 дивіться на Фактах ICTV.

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