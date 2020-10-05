Щорічно у перший понеділок жовтня відзначається Міжнародний день лікаря.

Також 5 жовтня відзначають Всесвітній день архітектури.

За церковным календарем, віряни вшановують пам’ять Пророка Йони.

Читайте: Календар свят на жовтень 2020

Іменини: Олександр, Кузьма, Микола, Мартін, Макар, Веніамін, Парасковія та Петро.

Народні прикмети 5 жовтня:

Якщо помітите червоний місяць ввечері, то це до вітряної погоди.

Вважається, якою погода на Йона, така буде і весь місяць.

Якщо погода ввечері буде тепліше, ніж в вдень, то це до шторму.

Що не можна робити 5 жовтня:

Заборонено сваритися та лаятися.

Не можна займатись важкою фізичною працею.

Не виходьте з дому до світанку.

Заборонено вишивати, в’язати та різати тканину.

Календар церковних свят на жовтень

У жовтні на українців чекає низка релігійних свят.

Серед них – кончина апостола та евангелістa Іоанна Богослова 9 числа та Покрова Пресвятої Богородиці 14 числа.

Детальний календар церковних свят на жовтень 2020 дивіться на Фактах ICTV.