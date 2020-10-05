Всесвітній день архітектури: кращі сучасні архітектурні об’єкти України

Щороку у перший понеділок жовтня відзначають Всесвітній день архітектури, який з’явився ще у 1985 році.
Його заснував Міжнародний союз архітекторів, який створили відразу після Другої світової війни, щоб відновлювати зруйновані міста.
Сьогодні ж перед архітекторами стоїть інше завдання – зробити міський простір максимально зручним і комфортним для жителів. З нагоди свята Факти ICTV зібрали кращі сучасні архітектурні об’єкти України.
Центр імені митрополита Андрея Шептицького у Львові
Тут є як навчальні аудиторії, конференц-зали, так і книжкова крамниця, виставкова зона та сучасна багатофункціональна бібліотека світового рівня.
Завдяки цьому центр став провідним публічним простором, в якому поєднуються культура, наука та освіта.
Промприлад. Реновація в Івано-Франківську
Це інноваційний центр, створений на базі старого заводу. Він є майданчиком для комунікації, поширення знань, співпраці державного сектору, громадськості та бізнесу.
А ще Промприлад є центром для розвитку міста в чотирьох напрямках – освіти, мистецтва, нової економіки та урбаністики. Його інвестори вкладають гроші у соціальну ініціативу, стають співвласниками заводу та отримують з цього дивіденди.
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Ave Plaza у Харкові
Торговельно-офісний центр – це семирівнева сучасна будівля, яка була спроектована провідними архітекторами міста.
Наразі вона має всі переваги великого багатофункціонального комплексу, який об’єднав під одним дахом торгові галереї, бізнес-центр класу А і культурно-розважальну зону.
Бізнес-центр Доміно у Києві
Це бізнес-центр класу А і В, де є як офіси з відкритим плануванням, так і простір з кабінетною системою. Однак цікавим його робить не це.
Бізнес-центр є ще одним прикладом сучасної оригінальної архітектури. Зовні будівля дуже нагадує доміно, тому здається, що стіни ось-ось можуть завалитися одна за одною.
Кіностудія Victoria Film Studios у селі Гурівщина Київської області
Часто її називають українським Діснейлендом. Одна з найбільших кіностудій України побудована у вигляді великого замку з каменями біля підніжжя та численними вежами.
А вхід у будівлю прикрашають скульптури з фільмів Чужий і Хижак.
Загалом українська архітектура відрізняється різноманітністю стилів і форм. Тому у нашому матеріалі ви також можете переглянути шість найвідоміших робіт українських архітекторів, які увійшли в історію.
Фото: Центр Шептицького, Промприлад, Ave Plaza, Доміно, Victoria Film Studios