Всесвітній день архітектури: кращі сучасні архітектурні об’єкти України

Щороку у перший понеділок жовтня відзначають Всесвітній день архітектури, який з’явився ще у 1985 році.

Його заснував Міжнародний союз архітекторів, який створили відразу після Другої світової війни, щоб відновлювати зруйновані міста.

Сьогодні ж перед архітекторами стоїть інше завдання – зробити міський простір максимально зручним і комфортним для жителів. З нагоди свята Факти ICTV зібрали кращі сучасні архітектурні об’єкти України.

Центр імені митрополита Андрея Шептицького у Львові

Тут є як навчальні аудиторії, конференц-зали, так і книжкова крамниця, виставкова зона та сучасна багатофункціональна бібліотека світового рівня.

Завдяки цьому центр став провідним публічним простором, в якому поєднуються культура, наука та освіта.

Промприлад. Реновація в Івано-Франківську

Це інноваційний центр, створений на базі старого заводу. Він є майданчиком для комунікації, поширення знань, співпраці державного сектору, громадськості та бізнесу.

А ще Промприлад є центром для розвитку міста в чотирьох напрямках – освіти, мистецтва, нової економіки та урбаністики. Його інвестори вкладають гроші у соціальну ініціативу, стають співвласниками заводу та отримують з цього дивіденди.

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Ave Plaza у Харкові

Торговельно-офісний центр – це семирівнева сучасна будівля, яка була спроектована провідними архітекторами міста.

Наразі вона має всі переваги великого багатофункціонального комплексу, який об’єднав під одним дахом торгові галереї, бізнес-центр класу А і культурно-розважальну зону.

Бізнес-центр Доміно у Києві

Це бізнес-центр класу А і В, де є як офіси з відкритим плануванням, так і простір з кабінетною системою. Однак цікавим його робить не це.

Бізнес-центр є ще одним прикладом сучасної оригінальної архітектури. Зовні будівля дуже нагадує доміно, тому здається, що стіни ось-ось можуть завалитися одна за одною.

Кіностудія Victoria Film Studios у селі Гурівщина Київської області

Часто її називають українським Діснейлендом. Одна з найбільших кіностудій України побудована у вигляді великого замку з каменями біля підніжжя та численними вежами.

А вхід у будівлю прикрашають скульптури з фільмів Чужий і Хижак.

Загалом українська архітектура відрізняється різноманітністю стилів і форм. Тому у нашому матеріалі ви також можете переглянути шість найвідоміших робіт українських архітекторів, які увійшли в історію.

Фото: Центр Шептицького, Промприлад, Ave Plaza, Доміно, Victoria Film Studios