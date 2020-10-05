Погода на 5 жовтня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у понеділок, 5 жовтня, буде досить мінливою.

У західних областях очікуються сильні грози та пориви вітру до 12 м/с. Температура вдень 21-24, вночі 11-14.

На Півночі країни буде хмарна з прояснення погода, проте грози таки зачеплять Житомирську область. Повітря прогріється до 22 вдень і до 15 вночі.

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У центральних і східних регіонах України очікується тепла погода, без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 20-23 вдень і 7-11 вночі.

Жителям південних областей потрібно приготуватися до хмарної з проясненнями погоди. Повітря прогріється до 23 вдень і до 18 ночі.

Погода у жовтні 2020

Синоптики прогнозували, що на початку жовтня 2020 буде різке похолодання, проте воно буде не тривалим.

Середня температура повітря в Україні опуститься до +15, а під кінець місяця – до +9.

Проте листопад не буде холоднішим за жовтень, а зима – теплішою, ніж зазвичай.