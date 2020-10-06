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Apple покаже нові iPhone 13 жовтня – де дивитися

Компанія Apple покаже чотири нових iPhone з підтримкою 5G на презентації 13 жовтня.

Трансляція заходу відбудеться о 20.00 на сайті і на YouTube-каналі компанії.

Apple на презентації покаже iPhone mini з 5,4-дюймовим екраном;

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У них буде дизайн з гострими краями та оновленою камерою.

У Pro-моделі додадуть LiDAR-сенсори та OLED-дисплей.

Нові iPad, Apple Watch

У вересні компанія представила дві нові версії Apple Watch, iPad і iPad Air.

Також презентували єдину підписку на свої сервіси Apple One і сервіс Apple Fitness.

На презентації Apple 2020 не показали нову лінійку iPhone 12, напередодні все ж з’явилася інформація, якими можуть бути деякі моделі.

Джерело: Apple, The Verge

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