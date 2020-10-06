6 жовтня у світі відзначають День охорони місць проживання. Це свято покликане звернути увагу людства на проблему збереження природи.

На цю дату припадає й велике церковне свято – зачаття Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

Іменини 6 жовтня святкують Андрій, Іван, Микола, Петро і Раїса.

Читайте: Календар свят на жовтень 2020

За народним календарем, у шостий день місяця шанували пам’ять Іраїди (Раїси) Спірної, святої, яка жила в III-IV століттях і померла мученицькою смертю разом із полоненими християнами.

Спірною її назвали через погоду у цей день – її завжди було складно передбачити. Предки вважали, що з цього дня починалася справжня холодна осінь.

Прикмети на 6 жовтня – у що вірили предки:

у цей день клали у гаманець монету з вадою, отриману за працю, вважалося, що вона принесе багатство;

також предки дивилися на погоду – холодний день означав, що осінь буде похмурою і дощовою.

Заборони на 6 жовтня – яких заборон дотримувалися раніше:

не можна у цей день скаржитися на проблеми, інакше можна накликати ще більшу біду;

не варто гадати або ворожити, усі гадання в цей день будуть неправдивими.

Календар церковних свят на жовтень

У жовтні українців чекає низка церковних свят.

Серед них – Покрова Пресвятої Богородиці 14 числа і День пам’яті апостола Фоми 19 числа.

Докладний календар церковних свят на жовтень 2020 дивіться на Фактах ICTV.