6 жовтня у світі відзначають День охорони місць проживання. Це свято покликане звернути увагу людства на проблему збереження природи.
На цю дату припадає й велике церковне свято – зачаття Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.
Іменини 6 жовтня святкують Андрій, Іван, Микола, Петро і Раїса.
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За народним календарем, у шостий день місяця шанували пам’ять Іраїди (Раїси) Спірної, святої, яка жила в III-IV століттях і померла мученицькою смертю разом із полоненими християнами.
Спірною її назвали через погоду у цей день – її завжди було складно передбачити. Предки вважали, що з цього дня починалася справжня холодна осінь.
Прикмети на 6 жовтня – у що вірили предки:
- у цей день клали у гаманець монету з вадою, отриману за працю, вважалося, що вона принесе багатство;
- також предки дивилися на погоду – холодний день означав, що осінь буде похмурою і дощовою.
Заборони на 6 жовтня – яких заборон дотримувалися раніше:
- не можна у цей день скаржитися на проблеми, інакше можна накликати ще більшу біду;
- не варто гадати або ворожити, усі гадання в цей день будуть неправдивими.
Календар церковних свят на жовтень
У жовтні українців чекає низка церковних свят.
Серед них – Покрова Пресвятої Богородиці 14 числа і День пам’яті апостола Фоми 19 числа.
Докладний календар церковних свят на жовтень 2020 дивіться на Фактах ICTV.