Виглядати стильно — означає мати круту стрижку, яка з першого погляду показуватиме ваш характер та виділятиме гідні риси обличчя.

Факти ICTV дізнались, які жіночі стрижки 2020 на коротке та середньої довжини волосся увійшли в моду.

Мегакороткі стрижки

Стрижки 2020 жіночі на коротке волосся відрізняються від стрижок попередніх років своєю природністю. Тут особливо відчувається задум стилістів, які доводять нам, що кожна жінка красива, але потрібно вміти підкреслити цю красу.

У модні стрижки 2020 входить такий екстремальний вибір, як мегакоротка стрижка. Таке рішення виглядає дуже жіночним, незважаючи на форму та вигляд.







Модні стрижки 2020: що буде в тренді / 2 фотографии

Таку зачіску обере жінка, яка любить бути у центрі уваги. Вона впевнена у собі, й цей образ надаватиме їй ефекту шаленості та сексуальності.

Стрижки середньої довжини

Жіночі стрижки 2020 на середнє волосся прості у догляді. Середня довжина волосся починається від нижнього краю вух і до рівня плечей, тому з таким волоссям ви можете з легкістю робити укладки та доглядати за ним. Отже, які стрижки будуть актуальними?

Каре

Якщо мегакороткі стрижки – екстремально, то каре середньої довжини вам може припасти до душі.







Модні стрижки 2020: що буде в тренді / 2 фотографии

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Гривка

Гривки не вийшли з моди, а навпаки, на піку популярності.







Модні стрижки 2020: що буде в тренді / 2 фотографии

З ними можна експериментувати та обрати для себе найкращий варіант.

Асиметрія, каскад та шеггі

Такий вибір стрижки, як асиметрія, каскад та шеггі, теж увійшли в топ.

Асиметричну стрижку варто робити власницям ідеального чітких ліній обличчя та овального лиця.

Каскад найкраще підходить для тонкого волосся, адже з його допомогою можна візуально створити ефект густоти. А ось густе волосся він робить слухняним та структурним.

Шеггі – ця стрижка нагадує каре, але її відмінність полягає у рівних кінчиках.

Така зачіска потребує постійної укладки, та результат – неперевершений.

Не бійтесь експериментів та пам’ятайте, що впевненість та природність – це тренд, який не вийде з моди, а в такому образі кожна жінка виглядатиме на висоті.

До речі, нещодавно Факти ICTV писали про ідеї весняного манікюру 2020 на короткі нігті.