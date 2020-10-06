Який зробити манікюр на короткі нігті – читайте в матеріалі Фактів ICTV. Ми розповімо про модні тренди осені 2020 року. Цього сезону будуть популярними чорний колір, френч, графічні візерунки і класичний червоний манікюр.
Чорна магія
Один із головних трендів у манікюрі на осінь 2020 року – чорний колір. Він гіпнотизує, привертає погляд і виглядає дуже стильно на коротких нігтях. Зробіть суцільне глянсове або матове покриття, або геометричний візерунок на чорному фоні.
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Black Mani ???? • Prepped with Doris Ethel and Helen @navyprotools and my favourite files and buffers @biosculpturegelgb • Plenty of @weledauk skin food after soaking off my last set, helping clear my cracked cuticles and hands ????Thanks again for telling me about this @harrietwestmoreland • • #navyprotools #biosculpture #naturalnails #shortnails #blackmanicure #blacknails #handcare #handcream
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Складна графіка
Складні графічні форми будуть актуальними цієї осені. Красиво виглядає поєднання овальних, круглих візерунків різних відтінків. Оберіть яскраві соковиті кольори, і вони будуть нагадувати про теплі дні літа.
Оскільки чорний колір у тренді, восени 2020 року можна сміливо робити чорний графічний манікюр.
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Раз уж такая хмурая погода, воспользуюсь случаем, выставлю темный маникюр ???????? ⠀ ⠀ Но что самое интересное, лето началось, а многие из вас выбрали именно темные оттенки, интересно с чем это связано?????⠀ ⠀ С тем что апрель и май был теплее, чем июнь?или до сих пор состояние карантина даёт о себе знать????⠀ ⠀ Как думаете?????
Negative Space
Negative Space як і раніше не виходить із моди. Один із варіантів для осені – Negative Space в червоних тонах. Вийде теплий стильний манікюр, який візуально подовжить короткі нігті.
Стриманіший варіант – Negative Space у білих тонах. Він пасує до будь-якого одягу і відмінно доповнює діловий образ.
Вишуканий френч
Френч буває різний – від ніжного світло-нюдового до екстравагантного червоного або темного. Осіннього сезону краще надати перевагу вишуканому ніжному варіанту з ледь помітною білою окантовкою на кінчиках. Бездоганно для будь-якого віку й будь-якої форми нігтів.
Ніжні прикраси
Манікюр можна задекорувати камінням і стразами. Головне – не перестаратися, тоді вийде бездоганний ніжний неіл-арт, який подарує теплі емоції прохолодним осіннім днем.
Червона класика
Червоний колір на осінь – ідеальний варіант. Це класика, яка завжди лишається в тренді. Обирайте цього сезону глибокі стримані червоно-бордові тони.
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@oscardelarenta with the gorgeous @elizahartmann and @zoyanailpolish in Alyssa. Hair @odilegilbert_official makeup @tompecheux stylist @poppykain photo @rebeccamaynesphoto thank you @tokibunbun @fernandogarciam1205 for including me in another show ! #zoyaalyssa #zoyanailpolish #zoyanyfw #winenails #nyfw
Чорний колір буде актуальним цієї осені. Він добре виглядає на коротких нігтях і приховує дрібні недосконалості. Який манікюр зробити в темних тонах – читайте в матеріалі Фактів ICTV.