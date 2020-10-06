Перехід на зимовий час відбудеться в останню неділю жовтня. Зокрема, цього року у ніч із суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня.

Українцям потрібно буде перевести стрілки годинника о 4.00 на годину назад, тобто на 3.00.

Які ще країни переходять на зимовий/літній час – ми склали список.

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У ньому – 63 країни та 10 територій:

Австралія Австрія Аландські острови Албанія Андорра Багамські острови Бельгія Бермуди Болгарія Боснія і Герцеговина Ватикан Великобританія Угорщина Гаїті Німеччина Генсі Гібралтар Держава Палестина Гренландія Греція Данія Джерсі Ізраїль Йорданія Іран Ірландія Іспанія Італія Канада Кіпр Республіка Косово Куба Латвія Ліван Литва Ліхтенштейн Люксембург Північна Македонія Мальта Мексика Молдавія Монако Нідерланди Нова Зеландія Норвегія Острів Мен Парагвай Польща Португалія Румунія САДР Самоа Сан-Марино Сен-П’єр і Мікелон Сербія Сирія Словаччина Словенія США Теркс і Кайкос Тонга Україна Фарери Фіджі Фінляндія Франція Хорватія Чорногорія Чехія Чилі Швейцарія Швеція Естонія.

Перехід на літній і зимовий час відбувається від 1996 року. Головна причина – економія електроенергії і використання світлої пори доби по максимуму.

В ЄС останнє переведення годинників в країнах, що обрали літній час, планується у березні 2021 року, а в країнах, що обрали постійний зимовий – у жовтні того ж року.