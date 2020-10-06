Щорічно 6 жовтня відзначають День Раїси. Це ім’я прийшло до нас із Греції, тому в західній культурі найбільш популярна грецька версія його походження.
Відповідно до даної версії ім’я Раїса означає “найбільш безтурботна” або “найбільш легковажна”, а походить від слова “реістос”.
Слово “реістос” – це похідна форма слова “радіос”, що, відповідно, перекладається як “безтурботний” або “легковажний”.
За іншою версією – арабською – Раїса означає “начальник”, “ватажок”; варіант імені Іраїда, яке в перекладі з давньогрецької мови означає “героїня”, “дочка героя”.
Привітайте рідних і близьких з іменинами. Для цього використайте оригінальні листівки та найкращі привітання в СМС із Днем Раїси.
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Раїса, сьогодні твій день, і зграйкою летять привітання, нехай кожен твій крок буде супроводжуватися везінням.
Як і личить Раї, ти легка, поступлива, в іменини побажаю тобі тільки найкращого.
В іменини твої, Рає, всією душею тобі бажаю бути красивою і щасливою, розумною і неповторною.