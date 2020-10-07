PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

День мучениці Текли та Міжнародний день листоноші: яке свято 7 жовтня

7 жовтня у світі відзначають Міжнародний день листоноші, а віряни вшановують пам’ять мучениці Теклі.

День пошти почали святкувати у 1939 році. На XI Всесвітньому поштовому конгресі постановили вшановувати листонош щорічно 9 жовтня, оскільки в цей день в 1874 році був заснований конгрес.

Православні вшановують мученицю Теклу, послідовницю апостола Павла. Вона дожила до 90 років незайманою та зцілювала людей.

У цей день у народі говорили – на Теклу ночі темні, а дні кінськими кроками зменшуються.

Читайте: Календар свят на жовтень 2020

В давнину цього дня співали пісні й веселилися, лише о півночі запалювали вогонь для того, щоб почати молотити збіжжя. У клуні теж приносили горщик каші та пиріг та залишали в кутку.

У цей день не можна палити вогонь до опівночі, лаятись та брехати. Потрібно давати милостиню.

Імені відзначають: Антон, Владислав, Давид, Дмитро, Семен, Степан, Фекла.

Народні прикмети 7 жовтня:

  • яскраве сонце на Теклю обіцяє різку зміну погоди;
  • грім гримить 7 жовтня – зима буде теплою.

У цей день: 

  • 1253 — коронація в Дорогичині галицько-волинського князя Данила Романовича;
  • 1913 — Генрі Форд у Детройті презентував конвеєр для виробництва автомобілів;
  • 1943 — Остап Вишня вийшов з ув’язнення у таборах;
  • 1944 — США, СРСР, Велика Британія і Китай домовилися про те, що Лігу Націй замінить Організація Об’єднаних Націй;
  • 1950 — війська ООН увійшли на територію Північної Кореї;
  • 1952 — запатентовано штрих-код;
  • 1959 — радянський супутник Луна-3 зробив перші фото зворотного боку Місяця;
  • 2001 — в небо піднявся перший вертоліт незалежної України — АК1-3;
  • 2006 — вбито російську опозиційну журналістку Анну Політковську.

Свята у жовтні 2020

У жовтні українців чекає низка церковних свят.

Серед них – Покрова Пресвятої Богородиці 14 числа і кончина апостола та евангеліста Іоанна Богослова 9 жовтня.

Докладний календар церковних свят на жовтень 2020 дивіться на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка