7 жовтня у світі відзначають Міжнародний день листоноші, а віряни вшановують пам’ять мучениці Теклі.

День пошти почали святкувати у 1939 році. На XI Всесвітньому поштовому конгресі постановили вшановувати листонош щорічно 9 жовтня, оскільки в цей день в 1874 році був заснований конгрес.

Православні вшановують мученицю Теклу, послідовницю апостола Павла. Вона дожила до 90 років незайманою та зцілювала людей.

У цей день у народі говорили – на Теклу ночі темні, а дні кінськими кроками зменшуються.

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В давнину цього дня співали пісні й веселилися, лише о півночі запалювали вогонь для того, щоб почати молотити збіжжя. У клуні теж приносили горщик каші та пиріг та залишали в кутку.

У цей день не можна палити вогонь до опівночі, лаятись та брехати. Потрібно давати милостиню.

Імені відзначають: Антон, Владислав, Давид, Дмитро, Семен, Степан, Фекла.

Народні прикмети 7 жовтня:

яскраве сонце на Теклю обіцяє різку зміну погоди;

грім гримить 7 жовтня – зима буде теплою.

У цей день:

1253 — коронація в Дорогичині галицько-волинського князя Данила Романовича;

1913 — Генрі Форд у Детройті презентував конвеєр для виробництва автомобілів;

1943 — Остап Вишня вийшов з ув’язнення у таборах;

1944 — США, СРСР, Велика Британія і Китай домовилися про те, що Лігу Націй замінить Організація Об’єднаних Націй;

1950 — війська ООН увійшли на територію Північної Кореї;

1952 — запатентовано штрих-код;

1959 — радянський супутник Луна-3 зробив перші фото зворотного боку Місяця;

2001 — в небо піднявся перший вертоліт незалежної України — АК1-3;

2006 — вбито російську опозиційну журналістку Анну Політковську.

Свята у жовтні 2020

У жовтні українців чекає низка церковних свят.

Серед них – Покрова Пресвятої Богородиці 14 числа і кончина апостола та евангеліста Іоанна Богослова 9 жовтня.

Докладний календар церковних свят на жовтень 2020 дивіться на Фактах ICTV.