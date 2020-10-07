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Гра Baldur’s Gate 3 вийшла у ранньому доступі

Студія Larian Studios випустила комп’ютерну гру Baldur’s Gate 3.

Гра поки є у ранньому доступі, заявили у блозі студії у Twitter.

Відтепер можна пограти у першу частину гри. Другий та третій акти ще у розробці.

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Основна дата релізу Baldur’s Gate 3 невідома. Передбачається, що гра буде у ранньому доступі як мінімум рік.

Серія Baldur’s Gate – рольових відеоігор, дії яких відбувається в фентезійному світі Forgotten Realms. Перша серія гри була випущена у 1998 році, друга у 2000-х.

Вартість гри у Steam та Gog.com становить 720 грн.

Microsoft показала нову Xbox Series S 

Компанія Microsoft представила Xbox Series S – молодшу версію Xbox нового покоління.

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У комплект входить бездротової геймпад Xbox, а також кабель HDMI.

Джерело: Larian Studios is Gathering Their Party

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