Гра Baldur’s Gate 3 вийшла у ранньому доступі

Студія Larian Studios випустила комп’ютерну гру Baldur’s Gate 3.
Гра поки є у ранньому доступі, заявили у блозі студії у Twitter.
Відтепер можна пограти у першу частину гри. Другий та третій акти ще у розробці.
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Основна дата релізу Baldur’s Gate 3 невідома. Передбачається, що гра буде у ранньому доступі як мінімум рік.
Серія Baldur’s Gate – рольових відеоігор, дії яких відбувається в фентезійному світі Forgotten Realms. Перша серія гри була випущена у 1998 році, друга у 2000-х.
Вартість гри у Steam та Gog.com становить 720 грн.
The adventure starts today. Baldur’s Gate 3 Early Access is available now on Steam, GOG, and Stadia! pic.twitter.com/flJTtP6iFJ
— Larian Studios is Gathering Their Party (@larianstudios) October 6, 2020
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