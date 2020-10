Гра Baldur’s Gate 3 вийшла у ранньому доступі

Студія Larian Studios випустила комп’ютерну гру Baldur’s Gate 3.

Гра поки є у ранньому доступі, заявили у блозі студії у Twitter.

Відтепер можна пограти у першу частину гри. Другий та третій акти ще у розробці.

Читайте: Star Wars та Watch Dogs: у що пограти в жовтні 2020

Основна дата релізу Baldur’s Gate 3 невідома. Передбачається, що гра буде у ранньому доступі як мінімум рік.



Серія Baldur’s Gate – рольових відеоігор, дії яких відбувається в фентезійному світі Forgotten Realms. Перша серія гри була випущена у 1998 році, друга у 2000-х.

Вартість гри у Steam та Gog.com становить 720 грн.

The adventure starts today. Baldur’s Gate 3 Early Access is available now on Steam, GOG, and Stadia! pic.twitter.com/flJTtP6iFJ

— Larian Studios is Gathering Their Party (@larianstudios) October 6, 2020