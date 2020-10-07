Варто почати з того, що не існує поз у сексі, які лікували б хвороби. Лікуванням займає винятково лікар!

Однак активне статеве життя та яскравий секс – можуть стати непоганою профілактикою хвороб.

– Адже хороший безпечний секс зміцнює серцево-судинну систему, покращує тонус м’язів, позитивно впливає на мозок і звичайно – на настрій, – зазначає сексолог Оксана Єфремова.

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Також не варто забувати про пози в сексі, які можуть нашкодити вам або партнеру. Зокрема, коли чоловік стоїть і тримає жінку на руках. Хребет у партнера піддається сильному тиску, а це загрожує низкою проблем.

Крім того, не перетворюйте секс на рутину. Активна зміна поз та яскравий фінал – нікому не зашкодить.

– Якщо у вас немає протипоказань – займайтеся сексом в позиціях, де ви активно взаємодієте з партнером, а не просто лежите зірочкою, – зазначає сексолог.

Перешкоди на шляху до жіночого оргазму

Романтика, кохання і повага, звичайно, речі потрібні у стосунках, проте якісне сексуальне життя також один із найважливіших аспектів.

Існує низка причин, чому жінки залишаються без оргазмів, зокрема проблеми зі здоров’ям, страхи, комплекси. Чому жінки не можуть отримати оргазм – читайте на Фактах ICTV.