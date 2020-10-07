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Факти / Lifestyle

Не варто лежати зірочкою: які пози в сексі лікують від хвороб

Варто почати з того, що не існує поз у сексі, які лікували б хвороби. Лікуванням займає винятково лікар!

Однак активне статеве життя та яскравий секс – можуть стати непоганою профілактикою хвороб.

– Адже хороший безпечний секс зміцнює серцево-судинну систему, покращує тонус м’язів, позитивно впливає на мозок і звичайно – на настрій, – зазначає сексолог Оксана Єфремова.

Читайте: Це не зміна на заводі: скільки повинен тривати ідеальний секс

Також не варто забувати про пози в сексі, які можуть нашкодити вам або партнеру. Зокрема, коли чоловік стоїть і тримає жінку на руках. Хребет у партнера піддається сильному тиску, а це загрожує низкою проблем.

Крім того, не перетворюйте секс на рутину. Активна зміна поз та яскравий фінал – нікому не зашкодить.

– Якщо у вас немає протипоказань – займайтеся сексом в позиціях, де ви активно взаємодієте з партнером, а не просто лежите зірочкою, – зазначає сексолог.

Перешкоди на шляху до жіночого оргазму

Романтика, кохання і повага, звичайно, речі потрібні у стосунках, проте якісне сексуальне життя також один із найважливіших аспектів.

Існує низка причин, чому жінки залишаються без оргазмів, зокрема проблеми зі здоров’ям, страхи, комплекси. Чому жінки не можуть отримати оргазм читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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