У День ангела Сергія, який святкується 7 жовтня, заведено вітати своїх близьких, друзів та знайомих, які мають це ім’я.
Сергій – це давньоримське ім’я, яке в перекладі означає служитель.
Отримати привітання з днем ангела буде радий кожен!
Тому ми зібрали для вас найкращі привітання з днем ангела Сергія у листівках та СМС.
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Сергію, зі святом! Нехай в житті будуть завжди: любов, сім’я, мир, друзі, будинок, робота, доброта. Бажаю мріям збуватися, планам реалізовуватися, достатку множитися!
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І хай навкруг світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Сергій!
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Сергій, вітаю тебе! Нехай задумане вдається, а загадане – збувається. Нехай невдачі тримаються від тебе так далеко, як це тільки можливо, а радості весь час будуть на відстані витягнутої руки!
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