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У Telegram стався збій, зачепило Україну

У ніч на 7 жовтня в роботі популярного месенджера Telegram стався збій.

Про проблеми повідомляли громадяни різних країн, зокрема, України.

Це випливає з даних на сайті Downdetector, на якому користувачі можуть повідомляти про збої та відключення на популярних інтернет-ресурсах.

За даними порталу, несправності почали фіксуватися близько 03.00 за київським часом.

Найбільше скарг надходило на неможливість підключення до месенджера (83%) і проблеми з відправкою повідомлень (16%).

Близько 6.30, згідно з даними Downdetector, збій виправили.

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Збій у Telegram 7 жовтня: зачепило Україну

Третій збій за останній час

Ще один збій у Telegram спостерігався ввечері 3 жовтня.

Наступного дня засновник месенджера Павло Дуров повідомив, що причиною проблем у роботі Telegram, які спостерігалися в Європі, була несправність апаратного забезпечення.

Інший масштабний збій у Telegram стався 25 вересня.

Джерело: Downdetector

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