В Австралії учитель, який насолоджувався поїздкою на пляж під час шкільних канікул, розповів про свою болісну травму, яку він отримав, наступивши на ската, покритого піском.

Ліам Річардс з північного Квінсленда прогулювався мілководдям минулого тижня, коли раптово скат змахнув хвостом і увігнав йому в ногу велике жало.

На одному знімку травми видно майже 13-сантиметровий шип, що стирчить із ікри Річардса, через який навколо місця ураження утворився величезний синяк.

На іншому знімку чоловіка лікують працівники швидкої допомоги.

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Увігнав 13-сантиметровий шип: учитель показав травму після того, як наступив на ската / 4 фотографии

В Австралії зняли павука, який в два раз більший за руку

Австралія наповнена різноманітними істотами, які можуть шокувати.

У лютому місцевий житель показав знімок страхітливого павука з золотим черевцем, розмір якого становить приблизно 15-17 см.

Відомо, що ці павуки їдять птахів і кажанів.

Фото: Queensland Ambulance Service (QAS)