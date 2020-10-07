Учитель показав травму після того, як наступив на ската

В Австралії учитель, який насолоджувався поїздкою на пляж під час шкільних канікул, розповів про свою болісну травму, яку він отримав, наступивши на ската, покритого піском.
Ліам Річардс з північного Квінсленда прогулювався мілководдям минулого тижня, коли раптово скат змахнув хвостом і увігнав йому в ногу велике жало.
На одному знімку травми видно майже 13-сантиметровий шип, що стирчить із ікри Річардса, через який навколо місця ураження утворився величезний синяк.
На іншому знімку чоловіка лікують працівники швидкої допомоги.
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В Австралії зняли павука, який в два раз більший за руку
Австралія наповнена різноманітними істотами, які можуть шокувати.
У лютому місцевий житель показав знімок страхітливого павука з золотим черевцем, розмір якого становить приблизно 15-17 см.
Відомо, що ці павуки їдять птахів і кажанів.