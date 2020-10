Відеогра Overwatch з’явилася у безкоштовному доступі

Відеогра Overwatch у жанрі командного шутера від першої особи стала доступною безкоштовно.

Її можна спробувати на ігровій приставці Nintendo Switch за умови підписки на сервіс Nintendo Switch Online.

Проте час безкоштовного користування обмежений – акція триватиме з 13 по 20 жовтня.

Читайте: Star Wars та Watch Dogs: у що пограти в жовтні 2020

Про це японська компанія Nintendo заявила у соцмережі Twitter.

On 10/13 until 10/20 at 11:59 PM PST, #NintendoSwitchOnline members can experience the full version of @PlayOverwatch!

Fight for the future in intense 6v6 team battles, using a mesmerizing lineup of heroes, weapons, and powers to claim victory!https://t.co/D6XNvODP5B pic.twitter.com/05EWzSjgJX

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 6, 2020