Яким спортом зайнятися восени – 5 видів

Осінь – це не тільки пора для меланхолії і читання книг, а ще й гарний привід почати займатися спортом. Адже після дещо лінивого літа це чудово поверне вас до звичного ритму життя, а ще допоможе організму відволіктися від буденних проблем.

Саме тому Факти ICTV підготували добірку, яким спортом зайнятися восени.

Плавання

Цей вид занять допоможе вам тримати в тонусі м’язи спини і рук, а також запобігатиме виникненню серцево-судинних захворювань. А ще плавання розвиває координацію рухів і зменшує навантаження на хребет.

Тому це один з дієвих методів лікування, якщо у вас є проблеми з поставою або хворіє спина. Не менш приємним бонусом є те, що вода заспокоює і знімає втому.

Скандинавська ходьба

Вона ідеально підійде для усіх, хто боїться бігати восени, щоб не застудитися. Крім того, займатися таким видом активності вигідно, адже, на відміну від того ж таки басейну, не потрібно купувати абонемент.

Все, що вам знадобиться, – парк, спортивний костюм і спеціальні палиці.

Якщо ви думаєте, що скандинавська ходьба підходить тільки для людей похилого віку, то це зовсям не так. Адже вона сприяє оздоровленню всього організму, оскільки під час руху задіяні м’язи ніг, рук, верхньої частини спини і плечового пояса.

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Йога

Йогу дарма часто сприймають тільки як спосіб медитації. Адже цей вид спорту також допомагає зробити суглоби еластичними, вирівняти поставу і навіть позбутися від зайвих кілограмів.

Крім того, йога допомагає зменшити рівень стресу, а ще покращує якість і тривалість сну.

Їзда на велосипеді

Така фізична активність зміцнює імунітет, допомагає підтримувати спортивну форму, а ще зміцнює м’язи та хребет. Особливо корисні поїздки для тих, у кого болить спина.

Крім того, такі велопрогулянки у сухий сонячний осінній день зміцнять вашу серцево-судинну систему, м’язи ніг і загальну витривалість організму.

Біг підтюпцем

Цей вид спорту підходить чи не усім, адже не потребує такого великого навантаження, як звичайний біг, оскільки швидкість пробіжки не перевищує 5-7 км/годину.

Якщо займатися цим видом спорту регулярно і хоча б тричі на тиждень виділяти 20 хвилин для бігу, то можна позбутися зайвої ваги, зміцнити кісткову і серцево-судинну системи.

Допоможуть зміцнити імунітет восени не тільки заняття спортом, а ще й приймання вітамінних комплексів.

З переліком вітамінів, які потрібно пити восени, можна ознайомитися в нашому матеріалі. Однак не варто забувати, що призначати самостійно їх собі не можна, перед вживанням обов’язково потрібно проконсультуватися з лікарем.