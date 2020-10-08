День ангела Павла: привітання в СМС і листівках

8 жовтня – День ангела Павла. Він відзначається на честь святого православної церкви – мученика Павла Дамаскського.

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Популярність імені пов’язана з поширенням християнства в Римській імперії, а потім – і в усьому світі. Як відомо Апостол Павло був одним із дванадцяти учнів Христа.

Вважається, що чоловіки, які носять красиве ім’я Павло, скромні, розумні й розсудливі. Вони відрізняються добротою та щедрістю й завжди готові прийти на допомогу в складних ситуаціях.

Факти ICTV підготували гарні й щиросердечні вітання з Днем ангела Павла. Привітайте в це свято ваших рідних і друзів з іменинами.

Оригінальні СМС-привітання з Днем ангела Павла

В День ангела Павла ми з тобою радієм

І сердечно бажаємо, щоб здійснились твої мрії.

Щоби пливло тобі щастя з роси та води,

Щоби жити – не тужити й не знати біди!

А коли б сумувати на мить довелось,

Пам’ятай, що про тебе турбується хтось.

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо – ти такий!

Павле, тебе вітаєм,

З Днем ангела твоїм,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди ти золотим!

***

Сьогодні Паші побажаємо,

Щоби щасливий він був,

Щоб усі печалі забув,

І щоби здоровим завжди був.

Фортуну чекай, вона прийде,

Тобі успіх принесе!

***

Я помолюсь за Павла всім ангелам у світі

І попрошу волошку в стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри й сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці й сталі,

Щоби турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам у світі,

Хай дарують роки тобі довгі й світлі.

***

Дорогий Павле, я тебе вітаю з Днем ангела та хочу побажати з легкістю долати будь перешкоди до гідної і великої мети, жити зі щирою любов’ю в серці, працювати з нескінченним ентузіазмом, веселитися від душі і славитися великим успіхом!

***

Милий Пашо, вітаю тебе від щирого серця з Днем ангела. Бажаю, щоб фортуна тобі посміхалася, щоб у справах чекав успіх і везіння, щоби життя радувало відчуттями щастя й любові, щоби на шляху горіло яскраве світло, і простягалася добра надія!

***

З Днем іменин, Павле. Бажаю тобі міцних сил, здоров’я і впевненості. Пашо, нехай сьогодні твоя зірка засяє ще яскравіше, нехай у цей день обов’язково здійсниться твоя мрія. Бажаю тобі успіхів і удачі, матеріального достатку й любові.

Красиві листівки з Днем ангела Павла

Головне православне свято осені – Покров Пресвятої Богородиці, зовсім скоро, 14 жовтня. У цей день в Україні оголошено офіційний вихідний. Повний календар церковних свят на жовтень – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.