День юриста в Україні: привітання в СМС

8 жовтня в Україні відзначають День юриста. Це професійне свято адвокатів, слідчих, суддів, нотаріусів та юридичних консультантів.

У нашій країні професійне свято юристів відзначають з 1997 року, з моменту виходу указу президента. Дата 8 жовтня обрана не випадково. У цей день у 1016 році київський князь Ярослав Мудрий видав збірку законів Руська Правда.

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Факти ICTV підготували короткі СМС-привітання з Днем юриста.

СМС-привітання з Днем юриста

Ти – юрист, і це значить,

Що сьогодні свято твоє!

Побажати хочу удачі,

Примножити досвід свій,

І клієнтів постійних,

Безліч вдалих справ,

Виконання бажань,

Щоби здійснювалося, що хотів!

***

На сторожі закону весь вік,

У складних і нелегких справах

Знайдете ви правильний хід,

Захистите завжди правих.

Вітаємо!

***

Кому закон не писаний? Він же виданий,

А значить, його потрібно виконувати!

Хочу сьогодні вас привітати з Днем юриста

І правильних законів побажати!

***

З Днем юриста вітаю,

Щастя я тобі бажаю!

Нехай кар’єра вгору йде –

Просування тобі несе!

***

З Днем юриста, спасибі за допомогу в справах,

Твої знання – це ж сила!

Бажаю успішної кар’єри – такої,

Щоби Феміда тебе оцінила.

***

Невинного скарати не дасте,

Порадою підтримуєте нас,

Закони добре знаєте. За все

У день святковий, юристи, вітаємо ми вас!

***

На сторожі закону весь вік,

У складних і нелегких справах

Знайдете ви правильний хід,

Захистите завжди правих.

Вітаємо!

***

Ви працюєте, юристи, непохитно,

Ви бережете честь своїх клієнтів,

Ви знаєте, як зробити все законно,

Юристи, ви гідні компліментів!

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Від щирого серця я вітаю юристів. Саме ви творите правосуддя та доводите чесність людей, які потребують вашої допомоги. Бажаю вам ніколи не зупинятися на половині шляху, а йти до кінця й досягати своїх цілей!

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Відомо, що все в цьому житті приносить задоволення – або незаконно, або аморально, або шкодить здоров’ю.

Тому давайте привітаємо юристів, які позбавляють нас третини задоволень, але роблять наше життя цивілізованим!

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Від щирого серця вітаю з Днем юриста України! Побажати хочу міцного здоров’я, ентузіазму, оптимізму, бадьорості й наснаги. Бажаю не знати помилок і невдач, втоми й безвиході. Нехай усі справи успішно фінішують, а в особистому житті буде щастя, спокій і любов.

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З Днем юриста України. Бажаю в юриспруденції плавати, як риба у воді, причому не проста риба, а хватка акула, яка зубами вирве свій успіх, нюхом відчує істину. Успіхів тобі і процвітання, здоров’я, моральних і фізичних сил.

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Осіння пора багата на святкові дати. Порадує поточний другий місяць осені і додатковим вихідним на День захисника України, який відзначають 14 жовтня. Повний календар свят на жовтень – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.