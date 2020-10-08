День юриста в Україні: привітання в СМС

8 жовтня в Україні відзначають День юриста. Це професійне свято адвокатів, слідчих, суддів, нотаріусів та юридичних консультантів.
У нашій країні професійне свято юристів відзначають з 1997 року, з моменту виходу указу президента. Дата 8 жовтня обрана не випадково. У цей день у 1016 році київський князь Ярослав Мудрий видав збірку законів Руська Правда.
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Факти ICTV підготували короткі СМС-привітання з Днем юриста.
СМС-привітання з Днем юриста
Ти – юрист, і це значить,
Що сьогодні свято твоє!
Побажати хочу удачі,
Примножити досвід свій,
І клієнтів постійних,
Безліч вдалих справ,
Виконання бажань,
Щоби здійснювалося, що хотів!
***
На сторожі закону весь вік,
У складних і нелегких справах
Знайдете ви правильний хід,
Захистите завжди правих.
Вітаємо!
***
Кому закон не писаний? Він же виданий,
А значить, його потрібно виконувати!
Хочу сьогодні вас привітати з Днем юриста
І правильних законів побажати!
***
З Днем юриста вітаю,
Щастя я тобі бажаю!
Нехай кар’єра вгору йде –
Просування тобі несе!
***
З Днем юриста, спасибі за допомогу в справах,
Твої знання – це ж сила!
Бажаю успішної кар’єри – такої,
Щоби Феміда тебе оцінила.
***
Невинного скарати не дасте,
Порадою підтримуєте нас,
Закони добре знаєте. За все
У день святковий, юристи, вітаємо ми вас!
***
На сторожі закону весь вік,
У складних і нелегких справах
Знайдете ви правильний хід,
Захистите завжди правих.
Вітаємо!
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Ви працюєте, юристи, непохитно,
Ви бережете честь своїх клієнтів,
Ви знаєте, як зробити все законно,
Юристи, ви гідні компліментів!
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Від щирого серця я вітаю юристів. Саме ви творите правосуддя та доводите чесність людей, які потребують вашої допомоги. Бажаю вам ніколи не зупинятися на половині шляху, а йти до кінця й досягати своїх цілей!
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Відомо, що все в цьому житті приносить задоволення – або незаконно, або аморально, або шкодить здоров’ю.
Тому давайте привітаємо юристів, які позбавляють нас третини задоволень, але роблять наше життя цивілізованим!
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Від щирого серця вітаю з Днем юриста України! Побажати хочу міцного здоров’я, ентузіазму, оптимізму, бадьорості й наснаги. Бажаю не знати помилок і невдач, втоми й безвиході. Нехай усі справи успішно фінішують, а в особистому житті буде щастя, спокій і любов.
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З Днем юриста України. Бажаю в юриспруденції плавати, як риба у воді, причому не проста риба, а хватка акула, яка зубами вирве свій успіх, нюхом відчує істину. Успіхів тобі і процвітання, здоров’я, моральних і фізичних сил.
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Осіння пора багата на святкові дати. Порадує поточний другий місяць осені і додатковим вихідним на День захисника України, який відзначають 14 жовтня. Повний календар свят на жовтень – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.