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Факти / Lifestyle

День юриста: яке свято сьогодні, 8 жовтня

8 жовтня відзначають Всесвітній день зору з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

В Україні у цей день відзначають День юриста. Свято ввів президент України Леонід Кучма своїм указом у 1997 році. Дату свята обрали не випадково. У жовтні 1016 року, після битви з Святополком, Ярослав Мудрий видав перший на Русі звід законів і правил Руська правда. Точний день створення документа невідомий, тому дату обрали шляхом складання числа 1016.

Читайте: Календар церковних свят на жовтень 2020

Іменини: Олександр, Опанас, Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман, Сергій. 

Народні прикмети на 8 жовтня:

  • Якщо у цей день тепла та ясна погода, то такою вона буде найближчі 20 днів.
  • У цей день заведено було збирати урожай капусти.

Що не можна робити 8 жовтня:

  • Не можна лінуватися та уникати роботи.
  • Не зловживайте алкоголем та їжею.
  • Заборонено сваритис з рідними та близькими.
  • Не відмовляйте у допомозі.

Свята у жовтні 2020

У календарі на жовтень 2020 багато офіційних і неофіційних дат. Зокрема, 4 жовтня – День учителя.

Але найбільше свято 14 жовтня – Покрова Богородиці, День захисника України і День Українського козацтва. У цей день українці матимуть додатковий вихідний.

Фото: Dreamstime

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