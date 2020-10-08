8 жовтня відзначають Всесвітній день зору з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
В Україні у цей день відзначають День юриста. Свято ввів президент України Леонід Кучма своїм указом у 1997 році. Дату свята обрали не випадково. У жовтні 1016 року, після битви з Святополком, Ярослав Мудрий видав перший на Русі звід законів і правил Руська правда. Точний день створення документа невідомий, тому дату обрали шляхом складання числа 1016.
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Іменини: Олександр, Опанас, Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман, Сергій.
Народні прикмети на 8 жовтня:
- Якщо у цей день тепла та ясна погода, то такою вона буде найближчі 20 днів.
- У цей день заведено було збирати урожай капусти.
Що не можна робити 8 жовтня:
- Не можна лінуватися та уникати роботи.
- Не зловживайте алкоголем та їжею.
- Заборонено сваритис з рідними та близькими.
- Не відмовляйте у допомозі.
Свята у жовтні 2020
У календарі на жовтень 2020 багато офіційних і неофіційних дат. Зокрема, 4 жовтня – День учителя.
Але найбільше свято 14 жовтня – Покрова Богородиці, День захисника України і День Українського козацтва. У цей день українці матимуть додатковий вихідний.