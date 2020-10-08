Від початку року зафіксовано лише 44 випадки інфікування Covid-19 у польоті.

Про це відзвітувала Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА), провівши відповідне дослідження.

Водночас від початку року в світі було перевезено близько 1,2 млрд авіапасажирів.

Таким чином, коронавірусом інфікувався лише один із 27 млн ​​мандрівників.

– Ризик зараження вірусом на борту, мабуть, відноситься до тієї ж категорії, що і удар блискавки, – заявив генеральний директор IATA Олександр де Жун’як.

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Чому літати безпечно в умовах коронавірусу

Низька статистика інфікувань коронавірусом на повітряному транспорті доводить ефективність протиепідемічних правил: носіння масок, керована організація черг, безконтактна обробка даних.

Додатковий “шар” захисту додає система фільтрації повітря в салоні літака, вважають в IATA.