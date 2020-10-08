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Факти / Lifestyle

Привітання з Днем ангела Сергія у листівках та СМС

У День ангела Сергія, який святкується 8 жовтня, заведено вітати своїх близьких, друзів та знайомих, які мають це ім’я.

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять преподобного Сергія Радонезького.

Сергій – це давньоримське ім’я, яке в перекладі означає служитель.

Отримати привітання з днем ангела буде радий кожен!

Тому ми зібрали для вас найкращі привітання з днем ангела Сергія у листівках та СМС.

*****

Сергію, зі святом! Нехай в житті будуть завжди: любов, сім’я, мир, друзі, будинок, робота, доброта. Бажаю мріям збуватися, планам реалізовуватися, достатку множитися!

*****

І хай навкруг світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Сергій!

*****

Сергій, вітаю тебе! Нехай задумане вдається, а загадане – збувається. Нехай невдачі тримаються від тебе так далеко, як це тільки можливо, а радості весь час будуть на відстані витягнутої руки!

Читайте: Календар свят на жовтень 2020

День ангела Сергія: привітання в листівках

День ангела Сергія: привітання в листівках

Привітання з Днем ангела Сергія в листівках

Привітання з Днем ангела Сергія в листівках

Привітання з Днем ангела Сергія

Привітання з Днем ангела Сергія

Найкращі привітання з Днем ангела Сергія в листівках

Найкращі привітання з Днем ангела Сергія в листівках

Найкращі привітання з Днем ангела Сергія у листівках

Найкращі привітання з Днем ангела Сергія у листівках

У жовтні українців чекає ряд церковних свят. Найважливіше серед них – Покрова Пресвятої Богородиці (14 жовтня).

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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