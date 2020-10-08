У суботу, 10 жовтня, в Україні прогнозують суху погоду.

Температура повітря в південних областях коливатиметься у діапазоні +19 +23.

У центрі та на півночі країни – від +18 до +20, на сході +17 +19.

У західних регіонах найхолодніше, стовпчик термометра місцями підніматиметься не вище +14, а в середньому +16.

У Києві в суботу без опадів, вночі 11-13, а вдень 18-20 вище нуля.

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У неділю, 11 жовтня, невеликі дощі очікуються на північному заході, на решті території – суха погода.

На півдні +20 +22, в центрі +18 +20, на півночі та сході +17 +19, у західних областях – від +16 до +18.

У столиці сухо, вночі 8-10, вдень потеплішає до +19.

Погода у жовтні 2020

Синоптики прогнозували, що на початку жовтня 2020 буде різке, але не тривале похолодання.

Середня температура повітря в Україні знизиться до +15, а під кінець місяця – до +9.

Водночас листопад не буде холоднішим за жовтень.