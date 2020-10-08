PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Сильні грози та зливи: погода в Україні на 8 жовтня

В Україні 8 жовтня синоптики прогнозують сильні грози і похолодання в деяких регіонах.

У західних областях країни пройдуть сильні грози. Температура вдень 14-17°, вночі 10-14°.

На Півночі України також не обійдеться без злив. Повітря вдень прогріється до 20°, вночі до 15°.

Читайте: Майже скрізь дощі, але тепло: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

У центральній частині країни грози, проте в Полтавській і Дніпропетровській областях буде хмарна з проясненнями погода. Стовпчики термометрів покажуть 18-22° вдень і 12-14° вночі.

На Сході буде сонячно і без опадів. Температура вдень 21-23°, вночі 6-10°.

Жителям південних областей варто приготуватися до хмарної з проясненнями погоди, однак в Одеській області пройдуть грози. Повітря прогріється до 24° вдень і до 18° вночі.

Погода на 8 жовтня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода у жовтні 2020

На початку жовтня 2020 синоптики обіцяли різке, але нетриве похолодання.

За їхніми прогнозами, середня температура повітря в Україні знизиться до +15, а до кінця місяця – до +9.

Водночас останній осінній місяць не буде холоднішим за жовтень, а зима – теплішою, ніж зазвичай.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка