Погода на 8 жовтня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні 8 жовтня синоптики прогнозують сильні грози і похолодання в деяких регіонах.

У західних областях країни пройдуть сильні грози. Температура вдень 14-17°, вночі 10-14°.

На Півночі України також не обійдеться без злив. Повітря вдень прогріється до 20°, вночі до 15°.

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У центральній частині країни грози, проте в Полтавській і Дніпропетровській областях буде хмарна з проясненнями погода. Стовпчики термометрів покажуть 18-22° вдень і 12-14° вночі.

На Сході буде сонячно і без опадів. Температура вдень 21-23°, вночі 6-10°.

Жителям південних областей варто приготуватися до хмарної з проясненнями погоди, однак в Одеській області пройдуть грози. Повітря прогріється до 24° вдень і до 18° вночі.

Погода у жовтні 2020

На початку жовтня 2020 синоптики обіцяли різке, але нетриве похолодання.

За їхніми прогнозами, середня температура повітря в Україні знизиться до +15, а до кінця місяця – до +9.

Водночас останній осінній місяць не буде холоднішим за жовтень, а зима – теплішою, ніж зазвичай.