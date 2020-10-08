У мережі з’явився новий тизер комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Це шутер у стилі постапокаліпсису, події якого розгортаються у Чорнобильській зоні.

Розробником відеогри є українська компанія GSC Game World. Короткий 10-секундний ролик опублікували у Twitter.

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– Ходять чутки, що під заводом Юпітер є таємні тунелі. Справа в тому, що ці чутки зазвичай розповідають після другого раунду. Тоді Юпітер стає таким жахливим кошмаром, що ніхто не сміє наближатися до нього, – написали розробники у Facebook.

Про остаточну дату виходу гри поки не розповідають. Наразі відомо, що у 2021 році вона з’явиться на ігровій приставці Xbox Series X та на комп’ютерах з операційною системою Windows.

Пізніше гра стане доступною на PlayStation 5.

Відеогра Overwatch з’явилася у безкоштовному доступі

Комп’ютерна гра у жанрі шутера Overwatch доступна безкоштовно на ігровій приставці Nintendo Switch. Акція триватиме з 13 до 20 жовтня за однієї умови – підписки на Nintendo Switch Online.

Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2