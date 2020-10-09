День ріелтора в Україні: привітання в СМС і картинках

9 жовтня в Україні відзначають День ріелтора. Це свято встановлене в 1999 році на першому Всеукраїнському з’їзді ріелторів.

Кожного дня в Україні хтось орендує квартиру, а хтось – продає або здає нерухомість. Покликання ріелтора – допомагати людям в укладанні вигідних угод. Вони завжди знають, яку ціну встановити і як знайти клієнта, щоби не прогадати. Вони завжди в курсі ситуації на ринку і швидко реагують на будь-які зміни. Вони підкажуть повний перелік документів для оформлення угоди й допоможуть розібратися в тонкощах законодавства.

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Факти ICTV зібрали привітання з Днем ріелтора. Надішліть добрі побажання вашому фахівцю з нерухомості, щоб його завжди супроводжував успіх у справах.

Привітання з Днем ріелтора в СМС

Як продати квартиру, дачу

Будку, пса ще на додачу.

Ріелтор у цьому нам допоможе,

З грошима покупця розмножить.

Усе оформить філігранно,

Операцію проверне мобільно,

Щастя в дім, справи побудує

І проблеми всі вирішить.

Побажаємо для нього,

Щоби прибуток тисяч сто,

Щоби лякались конкуренти,

І завжди були клієнти!

***

Із Днем ріелтора вітаєм,

Щастя й радості бажаєм,

Щоби завжди була робота,

А від клієнтів – нагорода!

Ви ж такі ріелтори, знавці,

Завжди можете допомогти,

Усім квартиру віднайти.

І купити, і продати, і що треба підказати

То ж бажаємо вам успіхів у вашій справі,

Бувайте завжди здорові й багаті!

***

Точно знає ріелтор, як і що продати,

Він завжди допоможе квартиру підшукати.

Зі святом ми ріелтора привітаємо!

Трудових висот домогтися побажаємо!

Успішних угод, вигідних клієнтів,

Не сумувати в житті ніколи!

Робочих радісних моментів,

Хай справи йдуть лише в гору!

***

З Днем ріелтора вітаємо!

Квартир побільше ми бажаємо,

Щоби зростав відсоток, щоби був клієнт,

Завжди вдалим був момент!

Щоби було багато договорів,

Образ щоби не було і складних переговорів.

Квартиру дорожче всіх продаси,

Друг-помічник, ріелтор, вітаю тебе від душі!

***

День ріелтора – гарна можливість висловити вам свою подяку. Дякую за якісну роботу й те чудове відчуття щастя, яке ви даруєте людям. Бажаємо вам укласти вдалу угоду з долею, а її результатом хай будуть щира любов, душевна рівновага й міцне здоров’я!

***

З Днем ріелтора! Ти – справжній майстер своєї справи, працювати з тобою – одне задоволення, а якщо додати до цього твою чесність, то тобі просто немає ціни! Хай же у твоє життя увійде щастя, а успіх допоможе тобі будувати на ринку нерухомості блискучу кар’єру й посміхатися кожного дня!

***

Вітаю всіх ріелторів! Бажаю багато вигідних продажів, бажаю займати велику нішу на великому ринку. Нехай справи йдуть у гору, нехай натхнення буде крилами за спиною, а відмінна комунікабельність, добра усмішка й порядність стануть гарантами стабільного прибутку. З Днем ​​ріелтора!

Креативні привітання з Днем ріелтора в картинках

У жовтні багато професійних свят. Слідом за Днем ріелтора буде відзначатися День художника й День захисника України. Повний календар свят на другий місяць осені – в матеріалі Фактів ICTV.