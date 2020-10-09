День ріелтора в Україні: привітання в СМС і картинках

9 жовтня в Україні відзначають День ріелтора. Це свято встановлене в 1999 році на першому Всеукраїнському з’їзді ріелторів.
Кожного дня в Україні хтось орендує квартиру, а хтось – продає або здає нерухомість. Покликання ріелтора – допомагати людям в укладанні вигідних угод. Вони завжди знають, яку ціну встановити і як знайти клієнта, щоби не прогадати. Вони завжди в курсі ситуації на ринку і швидко реагують на будь-які зміни. Вони підкажуть повний перелік документів для оформлення угоди й допоможуть розібратися в тонкощах законодавства.
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Факти ICTV зібрали привітання з Днем ріелтора. Надішліть добрі побажання вашому фахівцю з нерухомості, щоб його завжди супроводжував успіх у справах.
Привітання з Днем ріелтора в СМС
Як продати квартиру, дачу
Будку, пса ще на додачу.
Ріелтор у цьому нам допоможе,
З грошима покупця розмножить.
Усе оформить філігранно,
Операцію проверне мобільно,
Щастя в дім, справи побудує
І проблеми всі вирішить.
Побажаємо для нього,
Щоби прибуток тисяч сто,
Щоби лякались конкуренти,
І завжди були клієнти!
***
Із Днем ріелтора вітаєм,
Щастя й радості бажаєм,
Щоби завжди була робота,
А від клієнтів – нагорода!
Ви ж такі ріелтори, знавці,
Завжди можете допомогти,
Усім квартиру віднайти.
І купити, і продати, і що треба підказати
То ж бажаємо вам успіхів у вашій справі,
Бувайте завжди здорові й багаті!
***
Точно знає ріелтор, як і що продати,
Він завжди допоможе квартиру підшукати.
Зі святом ми ріелтора привітаємо!
Трудових висот домогтися побажаємо!
Успішних угод, вигідних клієнтів,
Не сумувати в житті ніколи!
Робочих радісних моментів,
Хай справи йдуть лише в гору!
***
З Днем ріелтора вітаємо!
Квартир побільше ми бажаємо,
Щоби зростав відсоток, щоби був клієнт,
Завжди вдалим був момент!
Щоби було багато договорів,
Образ щоби не було і складних переговорів.
Квартиру дорожче всіх продаси,
Друг-помічник, ріелтор, вітаю тебе від душі!
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День ріелтора – гарна можливість висловити вам свою подяку. Дякую за якісну роботу й те чудове відчуття щастя, яке ви даруєте людям. Бажаємо вам укласти вдалу угоду з долею, а її результатом хай будуть щира любов, душевна рівновага й міцне здоров’я!
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З Днем ріелтора! Ти – справжній майстер своєї справи, працювати з тобою – одне задоволення, а якщо додати до цього твою чесність, то тобі просто немає ціни! Хай же у твоє життя увійде щастя, а успіх допоможе тобі будувати на ринку нерухомості блискучу кар’єру й посміхатися кожного дня!
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Вітаю всіх ріелторів! Бажаю багато вигідних продажів, бажаю займати велику нішу на великому ринку. Нехай справи йдуть у гору, нехай натхнення буде крилами за спиною, а відмінна комунікабельність, добра усмішка й порядність стануть гарантами стабільного прибутку. З Днем ріелтора!
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