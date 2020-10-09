Докладний гороскоп на тиждень з 12 до 18 жовтня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

13 жовтня Меркурій стає стаціонарним і готується перейти у фазу ретроградності з 14 жовтня до 3 листопада. Можливе психічне перенапруження внаслідок певних обставин, а це загрожує конфліктами.

Не дозволяйте втягувати себе в будь-які суперечливі ситуації, витримка і терпіння допоможуть уникнути неприємностей.

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13 – 15 жовтня рішення ділових і виробничих питань супроводжується особистим протистоянням, зіткненням думок та інтересів. Зросте прагнення до лідерства, активність у професійних і політичних справах, але результатом можуть стати негативні зміни у стосунках з керівництвом, колегами, компаньйонами.

Гороскоп для Овнів

Виникають непорозуміння у родині та в особистих стосунках через фінансові питання – розподіл бюджету, аліменти. Уникайте переговорів і нарад, відповідальних виступів, укладення угод і великих витрат. Багато хто не зможе виконати роботу в призначений строк, а зависокі вимоги та очікування щодо партнерів, найімовірніше, дратуватимуть. Необдумані дії та висловлювання приведуть до конфліктів і зіткнень. Не варто вступати в договірні угоди у ці дні. У цей період на вас позначаться колишні дії, хороші і погані.

Гороскоп для Тельців

Тиждень підходить майже для будь-якого виду ділової активності, головне, не поспішайте і не підганяйте партнерів ухвалювати рішення. Успішними будуть заплановані поїздки, отримання консультацій, спроби примирення з родичами і коханими. Можливі цікаві знайомства, встановлення різних контактів, завдяки чому ви зможете вирішити багато питань. Протягом тижня актуальні теми роботи, побутових проблем, здоров’я. Також вашої уваги вимагають домашні тварини. З’являється можливість ділової поїздки за кордон або у віддалені місця, проте краще не повідомляти оточенню свої плани.

Гороскоп для Близнюків

У вас відбудеться перезавантаження ритму життя, можете переглянути, чи у правильному напрямку рухаєтеся. Відчуваєте нервозність і дискомфорт через часті помилки на роботі, на деякі речі можете поглянути у зовсім іншому світлі. Змінюється ставлення до професії, оточення, партнерів. Зависока самооцінка і небажання пристосовуватися призводять до конфліктів з керівництвом. Може проявитися інтерес до досліджень, або ви потай від усіх почнете писати щоденник, аналізувати причинно-наслідковий зв’язок того, що відбувається навколо.

Гороскоп для Раків

Ймовірне повернення до забутої ідеї, старого творчого проекту, або ви знову почнете займатися хобі після тривалої перерви. Колишні кохані можуть нагадувати про себе різними способами. Також у цей період діти можуть зажадати вашої уваги, і тут краще не шукати нових рішень, а застосувати перевірені способи взаємодії та впливу. Протягом тижня дуже важливо робити паузи, перевіряти свої цілі і бажання, щоб не збитися з правильного курсу. Вам можуть запропонувати переглянути умови трудового договору – звертайте увагу на деталі, щоб не потрапити у невигідне становище.

Гороскоп для Левів

Ви можете виявити масу справ, які відкладали раніше: питання заробітку, професійні проблеми та успіхи, безпосередньо пов’язані з вашою репутацією, авторитетом. Комусь варто змінити напрямок діяльності, у когось мають бути посадові переміщення, через це відбудуться зміни у фінансовій сфері. Не поспішайте починати нову справу, переходити на нову роботу, інакше рівень доходу може помітно знизитися. Розмови часто будуть заплутаними, не конкретними, і можуть призводити до помилок.

Гороскоп для Дів

У цей період вам легко привернути до себе увагу, є всі можливості для того, щоб відновити давні стосунки. М’яка наполегливість допоможе домогтися бажаного, проявляєте ініціативу під час знайомства. Творчим людям варто використовувати цей період для інтенсивної усамітненої роботи. Виникають труднощі у порозумінні з оточенням. У цей період вам складно правильно висловити свої думки, постійно намагаєтеся знайти правильне слово, через що витрачаєте багато сил. Будьте обережнішими з новими ідеями і проектами, для починань час несприятливий, надалі вони можуть принести розчарування.

Гороскоп для Терезів

Слушна нагода, щоб завершити те, що потребує доопрацювання. Ви зможете відновити стосунки з людьми з минулого, якщо це для вас важливо. Можлива також зустріч зі спорідненою душею, яка залишить враження, що ви були знайомі ще у минулому житті. Вас спіткають проблеми, пов’язані із затримкою транспорту, запізненнями на зустрічі, постійно можуть зникати з поля зору важливі папери і документи. У рішенні фінансових труднощів можуть допомогти родичі, сусіди, друзі. Додаткові доходи може принести інтелектуальна праця, посередницька діяльність, поїздки.

Гороскоп для Скорпіонів

Період напруженої роботи, на вас звалюється багато завдань та обов’язків, які вимагають великої витрати сил. Через втому можуть проявлятися приховані хвороби. У цей час ви можете змінити роботу або займатися її пошуком. Активність зазвичай пов’язана з професійною діяльністю, обставини складаються сприятливо, аби взятися за справу, яку довго відкладали. Обставини можуть змусити вас провести реорганізацію на роботі, найняти працівників або, можливо, скоротити штат. Якщо ви – найманий працівник, то навколо вас відбуваються подібні зміни, ви можете стати суперечливою фігурою на роботі.

Гороскоп для Стрільців

Вам може захотітися переглянути характер ваших дій, або ж вас раптом потягне продемонструвати свої творчі здібності. Цей досвід підвищить вашу самооцінку, що поліпшить взаємини у романтичній сфері. Почуття у цей час інтенсивні, насичені, здатні вразити душу і перевернути життя. Посилюється ініціативність, практичність і конструктивне використання своєї сили та інтелекту, що дозволяє вирішити більшість проблем у взаєминах. Тиждень принесе багато приємних зустрічей, колишні партнери нагадають про себе. Не перебільшуйте свою значущість, стримуйте потреби висловлювати почуття агресивно та швидко.

Гороскоп для Козерогів

Вам захочеться щось змінити вдома. Використовуйте цей тижнеь для налагодженя гармонії у ваших романтичних стосунках. Можливий службовий роман, який може бути бурхливим, а плани на майбутнє – найоптимістичнішими і реальними. Сильне почуття може покласти початок новому періоду життя, розширити можливості для особистого розвитку. Але прояв ревнощів може зруйнувати стосунки, які нещодавно почалися.Дохід приносять подорожі, організація заходів, видавнича діяльность, наукова робота.

Гороскоп для Водоліїв

На роботі, в бізнесі та в стосунках з впливовими людьми потрібно бути обережнішими. Можуть траплятися непорозуміння під час переговорів з авторитетними фігурами, керівництвом, людьми з високим соціальним статусом або з представниками державних органів. Ваші інтелектуальні здібності можуть стати головним предметом загальної уваги у цей період. Можливо, потрібно буде висловити публічно свої ідеї, поділитися знаннями і навичками. Можливі новини щодо кар’єри і соціального статусу, або повернення на колишню роботу.

Гороскоп для Риб

Вірогідні розчарування, ви відчуєте обмеження, які стануть джерелом роздратування. Вони можуть стосуватися роботи, здоров’я, кохання, родини. Зосередившись на собі, своїх потребах і перспективах, ви зможете переглянути ідеї, переконання і знайти своє справжнє покликання, змінити ставлення до життя. Несприятливий час для роботи з документами, а тривалі проекти будуть зупинені. Якщо ви щось приховуєте, то ця інформація може відкритися багатьом. Ваші ідеї та методи стануть предметом уваги публіки, і це може перешкодити реалізації планів.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.