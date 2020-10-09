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Факти / Lifestyle

Хлопці з низьким тембром голосу зраджують частіше – дослідження

Хлопці, яких природа наділила низьким голосом, більше за інших схильні до зрад у стосунках.

Таке дослідження провели китайські психологи: середній вік учасників експерименту (116 хлопців і 145 дівчат) становив 20 років.

Хлопці з низьким тембром голосу зраджують частіше – дослідження

Всіх учасників попросили зачитати вголос набір слів, а потім оцінити свою вірність та відданість у стосунках за семибальною шкалою.

З’ясувалося, що оцінка вірності прямопропорційна тембру голосу хлопців.

Хлопці з низьким голосом частіше за інших ставили собі низьку оцінку, а от хлопці з високим голосом високо оцінили свою здатність зберігати вірність у стосунках.

Справа у тестостероні?

Науковці пояснюють, що тестостерон регулює тембр голосу чоловіків.

Високий рівень тестостерону, який фіксують у хлопців з низьким голосом, і спонукає до сексуальної активності, зокрема, і поза стосунками.

Також дослідження виявило, що дівчата проявляли більший інтерес до хлопців з низьким голосом, ніж до решти.

В той же час психологи визнають, що неточності цілком можливі. Учасниками експерименту були студенти, які у більшості перебували у тимчасових стосунках.

Джерело: Science Direct

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