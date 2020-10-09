9 жовтня – яке сьогодні свято, прикмети і заборони

9 жовтня усі християни східного обряду святкують Іоанна Богослова.

Традиційно Іоанна Богослова згадують у молитвах під час дальніх подорожей; також він вважається покровителем людей творчих професій, зокрема, художників.

До 9 жовтня необхідно було закінчити усі польові роботи, адже у цю пору починалися перші заморозки.

9 жовтня – яке сьогодні свято

Сьогодні, згідно з рішенням ООН, відзначається Всесвітній день пошти, а також Міжнародний день боротьби за ліквідацію наслідків стихійних лих.

Іменини 9 жовтня

День ангела 9 жовтня за православним календарем святкують чоловіки з іменами Іван (Іоанн), Тихон і Єфрем.

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Традиції ы прикмети на 9 жовтня

На Іоанна Богослова похід до церкви обов’язковий.

Потрібно було причаститися та висповідатися.

9 жовтня вважається поминальним днем: потрібно обов’язково помолитися за душі померлих.

Що не можна робити сьогодні 9 жовтня

Пити холодну воду.

Лихословити та сваритися на близьких та дітей.

Покидати будинок після заходу сонця.

Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Щороку, згідно з календарем церковних свят 2020, православні християни відзначають десятки пам’ятних дат.

Вважається, що центральним святом є Великдень: від цього дня і залежать дванадесяті перехідні свята.

Також Факти ICTV виокремили головні поминальні дні та пости.