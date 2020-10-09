9 жовтня – яке сьогодні свято, прикмети і заборони

9 жовтня усі християни східного обряду святкують Іоанна Богослова.
Традиційно Іоанна Богослова згадують у молитвах під час дальніх подорожей; також він вважається покровителем людей творчих професій, зокрема, художників.
До 9 жовтня необхідно було закінчити усі польові роботи, адже у цю пору починалися перші заморозки.
9 жовтня – яке сьогодні свято
Сьогодні, згідно з рішенням ООН, відзначається Всесвітній день пошти, а також Міжнародний день боротьби за ліквідацію наслідків стихійних лих.
Іменини 9 жовтня
День ангела 9 жовтня за православним календарем святкують чоловіки з іменами Іван (Іоанн), Тихон і Єфрем.
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Традиції ы прикмети на 9 жовтня
- На Іоанна Богослова похід до церкви обов’язковий.
- Потрібно було причаститися та висповідатися.
- 9 жовтня вважається поминальним днем: потрібно обов’язково помолитися за душі померлих.
Що не можна робити сьогодні 9 жовтня
- Пити холодну воду.
- Лихословити та сваритися на близьких та дітей.
- Покидати будинок після заходу сонця.
Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік
Щороку, згідно з календарем церковних свят 2020, православні християни відзначають десятки пам’ятних дат.
Вважається, що центральним святом є Великдень: від цього дня і залежать дванадесяті перехідні свята.
Також Факти ICTV виокремили головні поминальні дні та пости.