Як схуднути під час сексу – топ-3 пози

Більшість людей чули, що замість тягання заліза в залі можна просто зайнятися активним сексом. Однак це лише стереотип й інтимна близькість схуднути не допоможе, хоча поєднувати два приємних заняття ніхто не забороняв.

– Багато хто говорить про те, що секс – прекрасний спосіб схуднути. Насправді під час навіть активного сексу ви втрачаєте менше калорій, ніж під час тренування, тому як додаткове фізичне навантаження – секс прекрасний, – розповідає сексолог Оксана Єфремова.

Парі варто використовувати пози, в яких вона може активно рухатися.

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– Наприклад, вершниця – в ній партнер може рухатися знизу, а дівчина зміцнювати стегна. Не забувайте цілуватися під час секс, це також буде корисно, – розповідає сексолог.

Топ-3 пози для активного сексу, які під силу кожному:

Вершниця

У цій позі дуже добре працюють м’язи стегон і сідниць.

Під час руху тазом вгору на вдиху максимально стискаємо м’язи сідниць і тазового дна, на видиху – опускаємося вниз і розслабляємося. Так продовжуємо приблизно 4-5 хвилин.

Жабка навпаки

Коли відчуєте, що втомилися, зігніть коліна і відкиньтеся назад, спираючись на руки. Так починають працювати біцепси і трицепс.

Чоловік у цей час діяти не буде і перехопить ініціативу.

Павук

Винесіть ноги вперед, так, щоб впертися ступнями в підлогу біля плечей партнера, підніміть таз і рухайтеся, спираючись тільки на руки і ноги.

Без фізичної підготовки це не просто зробити.

Як зрозуміти, що жінці потрібен секс

Чоловіки іноді насправді не можуть зрозуміти, коли жінка хоче з ними близькості.

Проте у цій справі варто відмовитися від стереотипів. Зокрема від дивних натяків прекрасної половини. Крім того, варто пам’ятати, що безневинний флірт – це не запрошення у ліжко, тому тримайте себе в руках.

Проте, як зрозуміти, чи хоче з вами жінка сексу – читайте у матеріалі Фактів ICTV.