На Покрову 2020 можна передбачити, якою буде погода взимку. На це вказують такі знаки:

Журавлі полетіли на південь – зима настане рано та буде холодною.

Дуб і береза ​​залишилися без листя – рік буде легким, якщо листя на деревах залишилося, рік буде складним.

Сніг на Покрову означає, що і на Дмитрів день (8 листопада) буде теж сніг.

Перший сніг випав до Покрови – зима буде пізньою.

Якою буде погода на Покрову, такою буде і зима.

На вишнях залишилося листя – зима буде теплою.

Якщо сніг не покрив землю, варто чекати його не раніше грудня.

Якщо білки в Покрову вилиняли, осінь буде теплою.

На Покрову вітер зі сходу чи півночі – зима буде холодна, з півдня – буде теплою; із заходу – сніжною; вітер мінливий – до зими непостійної.

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Крім погодних прикмет, на Покрову є прикмети і для незаміжніх:

У цей день було заведено ставити свічку біля ікони Пресвятої Богородиці, щоб швидше вийти заміж. У цей момент промовляли молитву: Батьку наш Всевишній, укрий землю сніговим покривалом, а мене обдаруй нареченим.

На Покрову Пресвятої Богородиці потрібно набрати святої води і прочитати над нею такі слова: Прошу у Всевишнього благословення на вінчання. Відмовляюся від своєї самотності і довгої коси. Нехай її носить незаміжня дівчина. Дай мені натомість перстень на заміжжя та хустку. Благослови мене, Господи, на Покрову. Амінь. Потім цією водою потрібно було умити обличчя, а залишки вилити на землю.

Згідно з однією з прикмет, дівчині необхідно було спекти смачну випічку і пригостити нею всіх, хто викликає у неї приємні і світлі почуття, а також повагу.

Щоб привернути прихильність святих, дівчата повинні були нагодувати хлібом безпритульних тварин і птахів.

Дівчата, які веселяться на Покрову, будуть щасливі і кохані.

Щоб заміжжя швидше відбулося, на Покрову надягали красиві наряди і покривали голову хусткою.

Щоб знайти хорошого і вірного нареченого, заведено було ходити в храм і ставити свічки за здоров’я всім колишнім партнерам.

На Покрову Пресвятої Богородиці залучали жіноче щастя в будинок за допомогою живих квітів і запаленої церковної свічки.

Вихідні на Покрову та День захисника України

14 жовтня відзначають День захисника України та Покрову Пресвятої Богородиці. Згідно із розпорядженням Кабміну, цей день буде вихідним.

В Україні 14 жовтня відзначають одразу три свята – церковне свято Покрова Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисника України.