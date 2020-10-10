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Факти / Lifestyle

День ангела Зінаїди – кращі привітання в картинках

10 жовтня – День ангела Зінаїди. Це ім’я має грецьке коріння і перекладається як дочка Зевса. За іншою версією, воно співзвучне з арабським словом, яке має значення прикраса.

Власниці імені дуже цілеспрямовані, старанні і працьовиті. Якщо Зінаїда захотіла чогось, вона обов’язково цього досягне.

В іменини Зінаїди 10 жовтня Факти ICTV підготували кращі привітання в картинках.

Читайте: Календар церковних свят на жовтень 2020

 

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела ганни

день ангела анастасії

Календар церковних свят на 2020 рік

У 2020 році українців чекає ще низка великих церковних свят.

Серед них – Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня, День святого Михаїла 21 листопада. Але найбільше таких днів буде у грудні – дні пам’яті святих Андрія, Варвари, Сави, Миколи.

Докладний календар церковних свят на 2020 рік дивіться у матеріалі на сайті Факти ICTV.

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