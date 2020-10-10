Погода на 10 жовтня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 10 жовтня (КАРТА)

Погода в Україні 10 жовтня буде теплою та без особливих опадів.

На Заході очікується найхолодніша погода, однак без опадів. Температура вночі до +8°, вдень до +16°.

На Сході синоптики прогнозують тепло та мінливу хмарність. Вдень температура становитиме +19°, вночі до +9°.

На Півдні синоптики прогнозують найтеплішу погоду, а от на Одещині можливі короткочасні дощі: вдень термометри покажуть +23°, вночі – до +13°.

На Півночі хмарно з проясненнями, дощі очікуються у Рівному та Луцьку. Температура вночі до +8°, вдень до +19°.

У Центрі синоптики обіцяють такі ж погодні умови, як і в північних областях: температура вночі до +9°, вдень до +19°.

ЧитайтеПохолодання в Україні: коли нагрянуть перші заморозки

У Києві без опадів, протягом дня сонце час від часу закриватимуть хмари: вдень температура повітря прогріється до +19°, ввечері стовпчик термометра знизиться до +11°.

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Погода у жовтні 2020

Як повідомляють синоптики, погода у жовтні 2020 буде очікувано “осінньою” – з дощами та теплими днями, однак до кінця місяця похолодає.

У другому місяці осені похолодає до +15°, а під кінець місяця – до +9°.

Фахівці переконані, що і осінь, і зима цьогоріч будуть теплішими, ніж зазвичай.

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