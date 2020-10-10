10 жовтня в Україні святкують День працівників стандартизації та метрології.

Крім цього свята, у світі відзначають Всесвітній день психічного здоров’я та Європейський день боротьби за скасування смертної кари.

Іменини: Аристарх, Зінаїда, Ігнат, Каллістрат, Марк, Савватій.

Читайте: Календар церковних свят на жовтень 2020

Народні прикмети на 10 жовтня:

Суха погода 10 жовтня – зима пізно настане;

Гроза на Саватія – зима буде безсніжною, короткою і досить теплою;

Якщо шишок на ялинах і соснах 10 жовтня небагато, то зима не буде суворою;

Хмари 10 жовтня пливуть у напрямку з півдня на північ – погода буде похмурою, і навпаки

Що не можна робити 10 жовтня:

Займатися будь-чим, окрім бджільництва;

Ходити в ліс, інакше можете заблукати. Якщо сильно треба, візьміть з собою пиріжок і залиште його на пеньку для Лісовика.

Свята у жовтні 2020

У календарі на жовтень 2020 багато офіційних і неофіційних дат.

Але найбільше свято 14 жовтня – Покрова Богородиці, День захисника України і День Українського козацтва. У цей день українці матимуть додатковий вихідний.