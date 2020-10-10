10 жовтня в Україні святкують День працівників стандартизації та метрології.
Крім цього свята, у світі відзначають Всесвітній день психічного здоров’я та Європейський день боротьби за скасування смертної кари.
Іменини: Аристарх, Зінаїда, Ігнат, Каллістрат, Марк, Савватій.
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Народні прикмети на 10 жовтня:
- Суха погода 10 жовтня – зима пізно настане;
- Гроза на Саватія – зима буде безсніжною, короткою і досить теплою;
- Якщо шишок на ялинах і соснах 10 жовтня небагато, то зима не буде суворою;
- Хмари 10 жовтня пливуть у напрямку з півдня на північ – погода буде похмурою, і навпаки
Що не можна робити 10 жовтня:
- Займатися будь-чим, окрім бджільництва;
- Ходити в ліс, інакше можете заблукати. Якщо сильно треба, візьміть з собою пиріжок і залиште його на пеньку для Лісовика.
Свята у жовтні 2020
У календарі на жовтень 2020 багато офіційних і неофіційних дат.
Але найбільше свято 14 жовтня – Покрова Богородиці, День захисника України і День Українського козацтва. У цей день українці матимуть додатковий вихідний.