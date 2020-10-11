День художника 2020: 5 найвідоміших художників

11 жовтня в нашій країні відзначають День художника. В Україні багато талановитих майстрів живопису, які здобули визнання у світі й назавжди вписали своє ім’я в історію.

З нагоди свята Факти ICTV розкажуть про 5 українських художників, які відомі у всьому світі.

Іван Марчук

Іван Марчук – один із найвідоміших українських художників, автор понад 4 500 картин. Він каже, що те, що створює – це голос його душі. Фахівці виділяють у творчості Марчука цілих дванадцять періодів. Останній – це Погляд у безмежність.

Сюжети моїх картин взяті не з реального життя. Останній мій цикл Погляд у безмежність. Звідки це, запитують у мене. Як звідки? Я піднявся вгору, пробив головою небо, подивився, який дивний і прекрасний світ. Розрізав його на шматки й намалював цей світ – зізнався художник в одному з інтерв’ю.

Сьогодні Іван Марчук – єдиний українець, який увійшов до рейтингу Daily Telegraph 100 геніїв сучасності. Найбільше він мріє, щоб у Києві відкрили музей його імені.

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Олександр Мурашко

Олександр Мурашко – відомий портретист і послідовник напряму імпресіонізм. Його роботи вражають чуттєвими, емоційними образами, а один з улюблених прийомів у творчості – поєднання яскравих кольорів, з якими полотна ніби оживають.

Свого часу Європа визнавала талант Мурашко на рівні Моне й Сезанна, а виставки художника проходили в Дюссельдорфі, Берліні, Кельні та Венеції. Життя талановитого художника трагічно обірвалося в 1919 році. Його замордували більшовики, які того часу масово знищували українську інтелігенцію.

Казимир Малевич

Ім’я Казимира Малевича на слуху навіть у тих, хто ніколи не цікавився живописом. Художник народився в Києві в україно-польській родині, жив на Поділлі, Харківщині та Чернігівщині, а малювати навчався в Київській художній школі.

Малевич – це видатний авангардист свого часу й засновник супрематизму, який знайшов застосування в урбаністиці, плакатах і графіці. Чорний супрематичний квадрат досі залишається однією з найвідоміших і обговорюваних картин у світі.

Яків Гніздовський

Відомий галицький художник зі світовим ім’ям. Його роботи прикрашали кабінет Джона Кеннеді в Білому Домі. Художник працював у різних жанрах графіки та живопису – від портрета до екслібриса.

Популярність Яків Гніздовський здобув у 50-ті роки на виставці графіки в Міннеапольскому інституті мистецтв. Остаточне визнання талановитий майстер отримав, коли Асоціація американських митців у Нью-Йорку купила 220 відбитків його ксилографічної серії Сосни.

Євгенія Гапчинська

Роботи Євгенії Гапчинської знайомі кожному українцю. Вони стали впізнаваним трендом сучасної України.

Гапчинська народилася в Харкові й закінчила Харківський художній інститут. Вона починала творчий шлях зі створення ілюстрацій до дитячих книг. Сьогодні її роботи зберігаються в приватних колекціях і виставляються у Франції, Бельгії, Англії, Нідерландах та, звичайно, в Україні.

Слідом за Всесвітнім днем художника відзначатиметься День захисника України і День визволення України від фашистських загарбників. Повний календар свят на другий місяць осені – в матеріалі Фактів ICTV.