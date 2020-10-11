У понеділок, 12 жовтня, на всій території України прогнозують суху та теплу погоду.

Лише на крайньому заході можливі невеликі дощі.

На півдні країни температура повітря місцями сягатиме +23, на сході +20 +22, у центральних областях – від +18 до +22.

На півночі +17 +20, у західних регіонах +16 +19.

У Києві сухо, вночі 10-12, вдень 17-19 вище нуля.

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У вівторок, 13 жовтня, значні дощі очікуються на заході, помірні – у Вінницькій та Одеській областях.

У південних регіонах – до +23, на сході +24, у центрі +22.

На півночі країни – від +16 до +21, у західних областях +15 +18.

У столиці без опадів, вночі 10-12, вдень до +20.

У середу, 14 жовтня, встановиться суха погода, трохи похолодає лише на заході країни.

Тут температура повітря становитиме +9 +13, на півночі +16 +19, у центрі +18 +22, на півдні +19 +22 і на сході – до +23.

У Києві сухо, вночі 10-12, вдень 16-18 градусів тепла.

У четвер, 15 жовтня, невеликі дощі очікуються на Закарпатті та північному заході.

У південних регіонах до +23, на сході +22, у центрі +20, на півночі – максимум +18 і на заході – від +10 до +16.

У столиці хмарно з проясненнями, вночі 7-9, вдень до +17.

У п’ятницю, 16 жовтня, повернуться дощі, сухо буде лише в Донецькій та Луганській областях.

На сході все ще буде +20 +22, на півдні +23 і центрі +20, а от в інших частинах країни буде значно прохолодніше.

На півночі та заході – від +10 до +14.

Погода у жовтні 2020

За прогнозами синоптиків, погода у жовтні 2020 буде з дощами та теплими днями, до кінця місяця похолодає до +9 градусів.

Загалом і осінь, і зима цьогоріч будуть теплішими, ніж зазвичай.