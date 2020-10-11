День ангела В’ячеслава святкують кілька разів на рік, одним із таких є 11 жовтня. Це ім’я походить від давньоруських слів вяче, що означає багато, дуже, і слав (слава).
Значення імені вплинуло на характер В’ячеславів, тому, зазвичай, вони мають гарну витривалість і силу волі.
Вагоме місце в їхньому житті займає робота. В’ячеслави відповідально ставляться до будь-яких доручень, тому успішні у будь-яких справах.
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Факти ICTV підготували кращі привітання в СМС з днем ангела В’ячеслава.
В’ячеславе, нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
З днем Ангела, В’ячеславе, вітаю,
Всіх земних благ тобі бажаю
За душу людяну і простоту;
Всі квіти світу Вам дарую
За добре серце й доброту.
***
Хай доля зачарує світ здоров’ям,
Щастям, миром і натхненням.
Бажаємо прожити ще сто літ
Під Божим і людським благословенням!
***
Вітаю із днем ангела В’ячеслава,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!
Загалом календар свят на жовтень 2020 буде багатим на святкові дні і навіть потішить додатковим вихідним. Адже 14 жовтня в Україні святкують День захисника, який є офіційним державним вихідним.