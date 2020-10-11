Міжнародний день дівчаток щорічно відзначають 11 жовтня з 2012 року. Рішення про заснування такого свята прийнято на 89-му пленарному засіданні Генасамблеї ООН.

Сьогодні в ООН констатують, що багатьом дівчаткам й досі не дозволяють розвиватися гендерні норми, а ранній шлюб став синонімом рабства.

Дівчата, яких насильно видають заміж, стають прислугою, сексуальними рабинями, страждають від порушення своїх прав.

У країнах Центральної і Південної Азії найвищий відсоток ранніх шлюбів: 16% жінок у віці 20-24 років вийшли заміж до 15 років, 43% – до 18 років.

За статистикою, 200 млн дівчаток і жінок піддаються операціям, що калічать статеві органи, на них також припадає три з чотирьох жертв торгівлі людьми.

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Фактів ICTV пропонують підбадьорити прекрасну половину людства і привітати з Днем дівчаток СМС з нашої вибірки.

***

З нагоди Міжнародного дня дівчат,

Моє привітання приймай!

І будь завжди вільна,

Про свої права не забувай!

***

У День дівчаток міжнародний,

Бажаю жити вам добротно!

Бажаю в усе класне вбратися,

І бажаю вашим бажанням збуватися.

Щоб натхнення на все вистачило,

А суму в житті не бувало!

***

День дівчаток міжнародний

Ми відзначимо чудово,

Разом з сонцем встаньмо рано

Загадаємо бажання:

Щоб любові вистачало,

Й радості було не мало!

***

З гарними і милими!

Нехай ростуть щасливими,

Як зорі ясні, світлими,

Як сонечка, красивими!

Оберігайте від біди

Ви крихіток ласкавих,

І нехай життя їх будуть

Дивними казками!

***

Ви ніжні пелюстки красивих квітів,

Сьогодні святковий гімн вам співаємо,

Всіх дівчаток щиро вітаємо,

Дитинства безтурботного від душі бажаємо.

Нехай сама яскрава зірка,

Завжди освітлює ваш шлях,

Нехай доля нагородить вас сповна,

Нехай птах щастя до вас приліта.

Свята у жовтні 2020

У календарі на жовтень 2020 багато офіційних і неофіційних свят.

Найбільше з них припадає на 14 жовтня, коли в Україні святкують День захисника і Покрова Пресвятої Богородиці.