Apple у листопаді представить лінійку MacBook з новим процесором

У листопаді 2020 року американська компанія Apple презентує оновлену лінійку MacBook. Однак точна дата на цей момент не відома.

Компанія покаже перший MacBook на базі процесора ARM.

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Першим комп’ютером Apple на процесорі ARM власної розробки стане 13-дюймовий MacBook Pro. Ноутбук оснастять 5-нм SoC A14X.

Перевагою ARM називають поліпшену продуктивність та економічність.

Нові iPad, Apple Watch

У вересні компанія представила дві нові версії Apple Watch, iPad і iPad Air.

Також презентували єдину підписку на свої сервіси Apple One і сервіс Apple Fitness.

На презентації Apple 2020 не показали нову лінійку iPhone 12, напередодні все ж з’явилася інформація, якими можуть бути деякі моделі.