12 жовтня – День ангела Вікторії. У цього імені латинське коріння, воно означає переможниця.

Власниці імені дуже волелюбні, мають сильний характер. Вікторії полюбляють бути у центрі уваги, проте нерідко можуть бути егоїстками.

Іменини Вікторії у 2020 році також припадають на 6 і 30 листопада, 23 грудня.

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У День ангела Вікторії 12 жовтня Факти ICTV підготували кращі привітання у листівках.

Календар церковних свят

В останні три місяці 2020 року на українців чекає низка церковних свят.

Найближче буде 14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці. Чимало таких дат буде у листопаді та грудні, наприклад, дні пам’яті святих Андрія, Варвари, Сави, Миколи.

Повний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.