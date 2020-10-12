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Факти / Lifestyle

День боротьби з артритом: яке свято сьогодні, 12 жовтня

12 жовтня у світі відзначають День боротьби з артритом, який проводиться з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я з 1996 року.

Артрит – загальна назва запальних процесів у суглобі. Хворий артистом відчуває біль під час активних рухів, згинання та розгинання.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Згідно з церковним календарем, 12 жовтня день преподобного Феофана Милостивого.

Іменини: Іван, Феофан.

Народні прикмети на 12 жовтня:

  • Якщо в цей день буде ясне, зоряне небо, то це до сухої осені.
  • Якщо ввечері туман, то не буде заморозків.
  • Якщо вранці вітер сильний, але до вечора стає слабшим, то це до ясної погоди.

Що не можна робити 12 жовтня:

  • Заборонено грати в азартні ігри, бо втратите удачу назавжди.
  • Не можна вітатися з першим гостем, бо так він забере у вашої родини здоров’я.
  • Не можна сумувати, бо весь рік плакатимете.
  • Заборонено давати в борг.

Вихідні на Покрову та День захисника України

14 жовтня відзначають День захисника України та Покрову Пресвятої Богородиці. Згідно із розпорядженням Кабміну, цей день буде вихідним.

В Україні 14 жовтня відзначають одразу три свята – церковне свято Покрова Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисника України.

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