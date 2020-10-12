12 жовтня у світі відзначають День боротьби з артритом, який проводиться з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я з 1996 року.

Артрит – загальна назва запальних процесів у суглобі. Хворий артистом відчуває біль під час активних рухів, згинання та розгинання.

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Згідно з церковним календарем, 12 жовтня день преподобного Феофана Милостивого.

Іменини: Іван, Феофан.

Народні прикмети на 12 жовтня:

Якщо в цей день буде ясне, зоряне небо, то це до сухої осені.

Якщо ввечері туман, то не буде заморозків.

Якщо вранці вітер сильний, але до вечора стає слабшим, то це до ясної погоди.

Що не можна робити 12 жовтня:

Заборонено грати в азартні ігри, бо втратите удачу назавжди.

Не можна вітатися з першим гостем, бо так він забере у вашої родини здоров’я.

Не можна сумувати, бо весь рік плакатимете.

Заборонено давати в борг.

Вихідні на Покрову та День захисника України

14 жовтня відзначають День захисника України та Покрову Пресвятої Богородиці. Згідно із розпорядженням Кабміну, цей день буде вихідним.

В Україні 14 жовтня відзначають одразу три свята – церковне свято Покрова Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисника України.