Гороскоп 2020 на жовтень – всі знаки зодіаку

Докладний гороскоп на жовтень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Складний місяць, особливо друга половина, а непослідовність, обумовлена впливом ретроградних Марса і Меркурія, приносить додаткові перешкоди.

Жовтень – не найкращий період, щоб повністю довіряти своїй інтуїції, спроби розібратися в собі, ще більше заплутують. Уникнути багатьох проблем можна, якщо контролювати думки, дивні ідеї, страхи і фобії.

Достатньо одного необережного слова, щоб вибухнув великий конфлікт, відгомін якого буде нагадувати про себе дуже довго.

Загалом, намагайтеся обходити всі гострі теми в діалогах з сім’єю, друзями, коханою людиною. Необхідно навчитися чути не тільки себе, багатьом загрожує криза в партнерських стосунках.

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Гороскоп для Овнів

Бажано обмежити будь-які активні кроки, тому що будь-які спроби прискорити процес, призводять до нових перешкод. Багато подій жовтня не піддаються раціональному поясненню, через перенапруження і неправильної емоційної реакції, можливе виникнення психосоматичних ускладнень.

Час сварок, конфліктів, особливо з людьми старшого віку і з начальством. Критичний період для кар’єри, бізнесу, політичних справ, наукових досліджень.

Будьте обережні при використанні різної техніки, гострих предметів або зброї, підвищується небезпека при водінні транспорту, проведенні дослідів і експериментів. Можуть проявитися симптоми серйозних захворювань.

Гороскоп для Тільців

При підписанні документів або угод виникають складнощі, але при правильній оцінці перспектив, можна знайти конструктивні способи вирішення конфліктів. З друзями та однодумцями виникають розбіжності.

Нервозність і непотрібна дратівливість можуть привести до розриву вигідних і корисних зв’язків. Несприятливий період для різних змін, оновлень, спільної роботи або поїздок. Несподівані події в будинку, неприємний поворот у відносинах з близькими і коханими, сприяють нестабільному емоційному стану.

Важкий період для шлюбу або любовних стосунків, коли все може бути зруйновано за один день. Ймовірна активізація питань спадщини або виплати аліментів.

Гороскоп для Близнюків

Перша половина місяця-сприятлива майже для будь-якого виду ділової активності: публічних виступів, рекламних заходів, обговорень і переговорів, підписання важливих документів, пошуку підтримки впливових осіб.можливе встановлення різних контактів і корисних знайомств.

Гармонійне спілкування з діловими партнерами сприяє сприятливому розв’язанню багатьох питань. Меркурій, ваш управитель, переходить у фазу ретроградності з 14 жовтня по 3 листопада. Це сприяє сильному психічному перенапруженню, через що можливі неправильні дії і конфліктні ситуації.

Вирішення ділових і виробничих питань супроводжується особистим протистоянням, зіткненням думок та інтересів.

Гороскоп для Раків

Цікавий місяць для представників знака раку, тому що в цьому місяці відбудеться дві повені (2 і 31 жовтня) і один молодик (16 жовтня). Хороший період для усвідомлення справжніх цілей свого життя, свого призначення.

Причому, дії повинні бути узгоджені з цілями сім’ї, групи, ближнього оточення. Від ілюзорних і нав’язаних бажань зможете, врешті-решт звільнитися і навести порядок в основних життєвих сферах. Перша половина місяця підходить для ділових поїздок, отримання консультацій, примирення з родичами і коханими.

Можливо важливе нове партнерство або відновлення давніх значущих взаємин. Ви можете виявити зміни у відносинах з іншими людьми, партнерами або сильний зв’язок з якоюсь новою людиною.

Гороскоп для Левів

23 жовтня Сонце переходить в знак Скорпіона, починається складний період для представників знака Лева. З’являється схильність маніпуляціям, тому можна зробити багато помилок.

Через власну неуважність можливі нещасні випадки. Виникають перешкоди в справах, труднощі в спілкуванні з колегами і партнерами, тому в діловому відношенні, друга половина жовтня, несприятлива. Постарайтеся розв’язати фінансові питання і прийняти важливі рішення в першій половині місяця.

Не варто занадто емоційно реагувати на затримки або відмову в отриманні інформації, потрібних відомостей, а також товарів і послуг. Зберігайте свої психічні і фізичні ресурси, а також, не приймайте висловлювання оточуючих за істину.

Гороскоп для Дів

Можливе відновлення старих зв’язків, перехід їх в розряд найбільш перспективних. З 14 жовтня по 3 листопада, ваш управитель Меркурій, стає ретроградним. Затримки в справах, зриви зустрічей, перенесення поїздок – звичайні події цього періоду.

Неприємностей можна уникнути, якщо не дозволяти втягувати себе в будь-які суперечливі ситуації, тому необхідно докласти всю свою витримку і терпіння. Зростає тенденція до простудних захворювань з підвищеною температурою.

Зросте прагнення до лідерства, активність в професійних і політичних справах, але результатом можуть стати негативні зміни у відносинах з начальством, співробітниками, компаньйонами, можновладцями. У другій половині жовтня, уникайте переговорів і нарад, відповідальних виступів, укладення угод і великих витрат.

Гороскоп для Терезів

Перша половина жовтня, в цілому, сприятлива, обставини дозволяють здійснювати поїздки, встановлення різних контактів і зав’язувати цікаві знайомства. Гармонійне спілкування з діловими партнерами сприяє сприятливому розв’язанню багатьох питань.

Друга половина місяця досить напружена, тому що до ділових проблем додаються непорозуміння в сім’ї і в особистих відносинах. Додаткові розбіжності виникають через розподіл бюджету, а також через аліменти. Будьте уважні при спілкуванні з дітьми, – вони можуть постраждати від вашої імпульсивності.

Багатьох неприємностей можна уникнути, якщо використовувати нестандартний підхід в роботі, йти від шаблонів і загальноприйнятих стандартів.

Гороскоп для Скорпіонів

Перша половина жовтня пройде спокійно, без особливих коливань, в ту чи іншу сторону. Підходить для обговорень і переговорів, підписання важливих документів, пошуку підтримки впливових осіб.з середини місяця, у вашому житті буде відбуватися багато важливих подій.

Неприємностей можна уникнути, якщо докласти всю свою витримку і терпіння. Успіх залежить від вашого рівня духовного розвитку, уважності та готовності до роботи та коригування планів.

Можливе завершення деяких робіт, закриття важливих фінансових питань. Ситуації жовтня пов’язані з чимось незвичайним, з містичними переживаннями, що дає натхнення і позитивні напрямки розвитку.

Гороскоп для Стрільців

Зросте прагнення до лідерства, активність в професійних і політичних справах, але результатом можуть стати негативні зміни у відносинах з начальством, співробітниками, компаньйонами.

Вирішення ділових і виробничих питань супроводжується особистим протистоянням, зіткненням думок та інтересів. Чи не вийде досягати своєї мети за допомогою сили і фізичної активності, зараз необхідно проявити якомога більше дипломатії в своїх відносинах з іншими людьми.

Погоджуватися на поступки в ці дні буде набагато вигідніше, ніж залишатися непохитним, це допоможе вирішити багато завдань. При правильному підході до ситуацій, можливі взаємовигідні зв’язки із зарубіжними і далекими партнерами, а також освітня, культурна та видавнича діяльність.

Гороскоп для Козерогів

Психічне перенапруження призводить до неправильних дій і конфліктних ситуацій. Будь-які партнерські відносини знаходяться під загрозою. Не давайте необачних обіцянок, тому що є велика ймовірність того, що не вийде виконати роботу в призначений термін.

Поставлені підвищені вимоги і очікування стосовно Партнерів, швидше за все, викличуть лише роздратування. Зовнішня атмосфера досить напружена, але можна очікувати фінансової підтримки і розуміння з боку впливових осіб, офіційних інстанцій, юридичних органів, якщо ви будете обережні у своїх висловлюваннях.

Якщо необхідна далека поїздка, то краще планувати на першу половину жовтня. Можливо знайомство, зав’язування романтичних стосунків з іноземцем.

Гороскоп для Водоліїв

Завищена самооцінка і відсутність здатності пристосовуватися, приведуть до конфліктних пояснень з начальством. Третя декада місяця принесе безліч напружених ситуацій, але до 20 жовтня є можливість налагодити сімейні та особисті взаємини.

У цей період можна вирішити багато завдань. Сприятливі фінансові угоди і договори. Поновлюються перспективні проекти і ділові відносини. Багато здатні до перетворення негативних моментів в роботі, сприятливий період для розв’язання питань спільних ресурсів, податків, боргових зобов’язань, а також аліментів і спадщини.

У першій половині жовтня можливий хороший дохід від ділового співробітництва. Після 20 жовтня будьте обережні у висловлюваннях і діях, не слід вступати в договірні угоди в ці дні.

Гороскоп для Риб

Натхненна, творча праця приносить визнання і матеріальні результати. Вдало вирішуються майнові або фінансові проблеми. Поліпшуються симптоми важких і інфекційних захворювань. Відповідний період для перетворення особистої та ділової сфер, можливе відновлення романтичних відносин.

Правильна оцінка свого становища, дозволяє створити фундамент майбутніх успіхів. Хороший період для зміцнення виробничої та фінансової дисципліни, встановлення міцних, тривалих контактів з партнерами і товаришами по службі, начальством, впливовими людьми.

Місяць сприятливий для отримання консультацій, встановлення корисних громадських зв’язків, вирішення юридичних питань.

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