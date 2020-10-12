PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Календар церковних свят на жовтень 2020

У церковному календарі на жовтень 2020 є тільки одна важлива дата – 14 жовтня. Це Покрова Пресвятої Богородиці, що відноситься до п’яти великих православних свят.

Його встановлено ще за князя Андрія Боголюбського приблизно у 1164 році.

У цей день також відзначають День захисника України, який з 2015 року став вихідним. Тому українці зможуть відпочити серед тижня – у середу.

Тривалих постів у жовтні немає, тільки одноденні – у середу та п’ятницю.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Список найбільш значущих церковних свят у жовтні 2020

  • 6 жовтня, вівторок – зачаття предтечі та хрестителя Господнього Іоанна.
  • 8 жовтня, четвер – День пам’яті преподобного Сергія Радонезького.
  • 9 жовтня, п’ятниця – кончина апостола та евангелістa Іоанна Богослова.
  • 14 жовтня, середа – Покрова Пресвятої Богородиці (одноденний піст).
  • 19 жовтня, понеділок – День пам’яті апостола Фоми.
  • 26 жовтня, понеділок – Іверської ікони Божої Матері.
  • 31 жовтня, субота – апостола та євангеліста Луки.
Церковні свята у жовтні 2020

Фото: pixabay.com

Свята у жовтні 2020

У календарі свят на жовтень 2020 багато також офіційних і неофіційних дат. Зокрема, 4 жовтня професійне свято у працівників освіти, 8 жовтня – у юристів.

Працівників целюлозно-паперової промисловості, а також стандартизації і метрології вітатимемо 10 жовтня, а художників і співробітників санітарно-епідеміологічної служби – 11 жовтня.

14 жовтня – потрійне свято – Покрова Богородиці, День захисника України і День Українського козацтва.

Співробітники підприємств харчової промисловості своє свято відзначають 18 жовтня.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка