Що подарувати на День захисника України 2020

День захисника України – одне із найважливіших свят у році. Окрім подарунків та привітань, цього дня варто подякувати усім захисникам нашої країни.

Щоб подарувати хлопцеві, чоловікові або другові не банальний, а особливий та знаковий подарунок, потрібно знати його інтереси та хобі.

Найкращі ідеї подарунків на День захисника України – у матеріалі Фактів ICTV.

Настільні ігри

Якщо ви бачитеся не так часто, як того хотілося, настільна гра стане не тільки чудовим варіантом для подарунку, а й приводом зібратися та весело провести час.

Зараз інтернет-магазини пропонують широкий асортимент забавок на різний смак, починаючи від стратегій, історичних ігор, і закінчуючи класичною Монополією із різними стилізаціями.

Крім цього, настільна гра (якщо вона для двох) – це чудовий спосіб зблизитися. Особливо актуально під час карантину, коли потрібно залишатися вдома.

Чай, кава, солодощі

В холодну осінню пору саме домашній затишок може створити хороший настрій.

Подарунок у вигляді смачних подарункових наборів – ще один чудовий варіант.

У магазинах можна знайти безліч варіацій та смаків, однак краще заздалегідь дізнатися, що подобається вашому обранцеві.

Гаджети

У сучасному світі важливо завжди залишатися на зв’язку, особливо, якщо йдеться про військових.

Часом телефонний дзвінок або повідомлення може створити настрій на цілий день.

Звісно, не обов’язково дарувати останню модель iPhone, але планшет, смартфон чи бездротові навушники – це відмінний презент.

Чоловічі набори

Кожен чоловік хоче отримати особливий, унікальний подарунок. Залежно від уподобань, чоловічий набір можна підібрати із безліччю варіацій.

Це може бути сорочка та запонки, шкіряний пояс із гравіюванням, або ж класичне поєднання – парфуми та стильний гаманець.

Користуючись цим щодня, чоловік (хлопець, друг, колега) часто згадуватиме про вас.

Дорогий алкоголь

Поширений факт: серед хлопців є чимало поціновувачів хорошого алкоголю. Якщо це про вашого обранця – можна вважати, що подарунок готовий.

Спеціалізовані магазини пропонують чимало сортів вин, а якщо хочете чогось більш міцного – можна зупинитися на ірландському віскі чи карибському ромі.

Такий подарунок ви зможете розділити разом зі своїм коханим, що зробить вечір більш атмосферним.

Календар свят на жовтень 2020

У детальному календарі свят на жовтень 2020 Факти ICTV розповіли, які дати відзначають українці у другому місяці жовтня.

28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників.

Саме цього дня силами радянських та повстанських військ територію України остаточно покинула армія Третього Рейху.