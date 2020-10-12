Погода на 12 жовтня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

На 12 жовтня синоптики прогнозують повернення тепла в Україну.
У західних регіонах країни пройдуть дощі. Повітря прогріється до 19° вдень і 12° вночі.
На Півночі України буде хмарна погода з проясненнями. Температура вдень 17-22°, вночі 10-13°.
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У центральних областях також сонячно і без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 19-22° вдень і 9-12° вночі.
На Сході синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Температура вдень 20-22°, вночі 10-14°.
Жителям південних регіонів варто приготуватися до досить ясної погоди без опадів. Повітря прогріється до 24° вдень і до 16° ночі.
Погода у жовтні 2020
За прогнозами синоптиків, погода у жовтні 2020 буде з дощами та теплими днями, до кінця місяця похолодає до +9 градусів.
Загалом і осінь, і зима цьогоріч будуть теплішими, ніж зазвичай.