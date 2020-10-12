PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

В Україну повертається тепло: погода на 12 жовтня

На 12 жовтня синоптики прогнозують повернення тепла в Україну.

У західних регіонах країни пройдуть дощі. Повітря прогріється до 19° вдень і 12° вночі.

На Півночі України буде хмарна погода з проясненнями. Температура вдень 17-22°, вночі 10-13°.

Читайте: Бабине літо до п’ятниці: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

У центральних областях також сонячно і без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 19-22° вдень і 9-12° вночі.

На Сході синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Температура вдень 20-22°, вночі 10-14°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до досить ясної погоди без опадів. Повітря прогріється до 24° вдень і до 16° ночі.

Погода на 12 жовтня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода у жовтні 2020

За прогнозами синоптиків, погода у жовтні 2020 буде  з дощами та теплими днями, до кінця місяця похолодає до +9 градусів.

Загалом і осінь, і зима цьогоріч будуть теплішими, ніж зазвичай.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка