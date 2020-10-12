Заражені понад мільйон пристроїв: експерти знайшли нову кіберзагрозу

Експерти компанії ESET спільно з фахівцями компаній Microsoft виявили нову вірусну комп’ютеру загрозу – ботнет Trickbot.

Він з 2016 року заразив понад мільйон пристроїв у всьому світі, повідомили у ESET.

ESET вдалось заблокувати понад 125 тис. шкідливих зразків.

Читайте: У Миколаєві поліцейські майнили біткоїни на конфіскованих комп’ютерах

– Trickbot – одне з найпоширеніших сімейств шкідливих банківських програм, а цей тип загрози становить небезпеку для користувачів у всьому світі, – пояснює Жан-Ян Бутін, керівник дослідницької лабораторії ESET.

Кіберзлочинці використовували Trickbot як банківський троян, щоб викрадати облікові дані для входу в інтернет-банкінг вкрасти гроші.

Арештували хакерів у Харкові

Поліція Харкова заарештувала хакерів, які поширювали шкідливе програмне забезпечення в інтернеті.

Завдяки вірусу хакери отримували особисті паролі та логіни жертв, заходили на сторінки у соцмережах, ігрові та електронні банківські акаунти. Після цього вони виводили з них кошти.

Злочинній групі вдалося проникнути до понад 100 млн користувацьких облікових записів.