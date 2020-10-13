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Apple презентувала нову бездротову зарядку

Американська компанія Apple представила публіці нову бездротову зарядку Magnets для смартфонів iPhone 12.

Неї також можна буде заряджати годинники Apple.

Читайте: Презентація iPhone 12 від Аpple (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦIЯ)

Apple презентувала нову бездротову зарядку Magnets

Для нового зарядного пристрою у корпус iPhone 12 вставлені магнітні кільця.

Apple презентувала нову бездротову зарядку Magnets

До iPhone 12 випустять нові аксесуари з підтримкою MagSafe, включаючи чохли.

Новий iPhone 12

Apple 13 жовтня представила публіці новий смартфон iPhone 12.

Головною відмінною рисою нового iPhone 12 називають те, що він підтримує п’яте покоління мобільного зв’язку – 5G.

Джерело: Apple

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