Apple презентувала нову бездротову зарядку Magnets

Американська компанія Apple представила публіці нову бездротову зарядку Magnets для смартфонів iPhone 12.

Неї також можна буде заряджати годинники Apple.

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Для нового зарядного пристрою у корпус iPhone 12 вставлені магнітні кільця.

До iPhone 12 випустять нові аксесуари з підтримкою MagSafe, включаючи чохли.

Новий iPhone 12

Apple 13 жовтня представила публіці новий смартфон iPhone 12.

Головною відмінною рисою нового iPhone 12 називають те, що він підтримує п’яте покоління мобільного зв’язку – 5G.

Джерело: Apple